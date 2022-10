Comment vous est venu l'idée de ce livre et quel est son but ?

Mikaël Demenge : "L'amour de ma ville, l'amour de la vie, l'amour des gens et l'amour de la communication m'ont poussé à créer en 2018 le groupe Facebook « Besançon j’aime ma ville », porté par l’envie de fédérer, de partager et de recréer du lien entre tous les Bisontins autour de l'amour de leur cité. Le succès a été immédiat : aujourd'hui, ce sont près de 20 000 membres et photographes amateurs qui constituent autant d’ambassadeurs enthousiastes et talentueux de Besançon, sublimant chaque quartier de la cité avec leur sensibilité, leur technique et leur créativité.

Les membres ont ainsi rapidement été invités à publier leurs clichés mettant en valeur leur ville de coeur. L'engouement des membres a été tel que les photographies toutes rivalisant de beauté et d'originalité ont afflué faisant naître une nouvelle idée dans la tête de Mikaël Demenge...

Mikaël Demenge : "Le souhait de pouvoir retrouver les clichés les plus marquants dans un livre a été si souvent évoqué dans les commentaires du groupes et lors de mes échanges avec les Bisontins, que j'ai décidé de me lancer dans ce projet éditorial, suite à trois rencontres essentielles et également à l'origine du succès de notre livre".

Les trois rencontres décisives

Mikael Demenge : "Mon éditeur bisontin Alain Mendel des éditions du Sekoya, créateur de beaux livres essentiellement régionaux, mais pas que.

Pascal Brunet, historien de l’architecture, spécialiste du patrimoine bisontin et Prix Lucien Febvre 2009 pour Des intendants du roi aux préfets de la République publié aux éditions du Sékoya, enrichit les images de ses connaissances pointues sur l'histoire de la ville et nous régale d'anecdotes qu'il contribue à tirer de l'oubli.

Arnaud Friedmann a reçu en juin 2022, à la Sorbonne, le prix Seligmann contre le Racisme pour Le trésor de Sunthy, roman inspiré par ses recherches sur l'immigration cambodgienne à Besançon. Accompagnant le chapitrage du livre, il tisse des correspondances littéraires et poétiques entre les photographies que nous vous proposons".

"Guillaume Aldebert - chanteur et musicien bien connu des Bisontins (ndlr) -, qui nous a fait l'amitié d'une préface presque musicale. Grand merci à lui !"

Combien avez-vous vendu d'exemplaires jusqu'à présent ?

Mikael Demenge : Avec près de 2.000 ventes, c’est le best seller du moment à Besançon (et peut être un long seller… je le pense). Avec plus de 1.300 précommandes et près de 150 ventes au salon « Livres dans la boucle", c'est le plus gros succès de vente d’un livre sur Besançon, avant sa sortie en librairie. Face à le demande locale, mais également nationale à venir (expatriés bisontins, communication d’Aldebert sur ses réseaux nationaux, diffusion déjà en ligne sur le site internet de la Fnac), nous avons fait rééditer 2.000 livres".

Avez-vous déjà eu des retours de la part d'acheteurs ? Quels sont-ils ?

Mikael Demenge : "Oui bien sûr, ils sont extrêmement nombreux, et font l’unanimité (nous n’avons vu ou eu aucune critique sur les réseaux ou dans la presse) Les mots qui reviennent le plus sont : « chef d’œuvre », « bijou », « pépite », « un livre qui apporte un autre regard sur la ville, la vie et le monde : poétique et humaniste », « un livre porté par la couleur et la culture »".

Prévoyez-vous un deuxième volume ?

Mikael Demenge : "Non, tous mes projets sont uniques. Faire un deuxième volume, ne serait qu’une copie et très souvent les copies sont moins bien réalisées. On aime souvent dire que l'on préfère l’original à la copie alors un deuxième volume ne serait qu’une reproduction…"

Infos +

Les bénéfices du livre seront dédiés à la restauration du patrimoine bisontin. Pour cela, l'association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général, « Besançon j’aime ma ville » a été créée. "Ainsi, chaque exemplaire vendu constituera une pierre de l'édifice de valorisation du patrimoine bisontin que nous souhaitons construire ensemble", conclut Mikaël Demenge.