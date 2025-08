Le marché de Noël de Besançon 2025 est confié à une entreprise dijonnaise

Le marché de Noël de Besançon 2025 ne sera plus organisé par l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon (Ocab), comme cela était le cas jusqu’en 2024. À partir de cette année, l’évènement emblématique de la fin d’année sera orchestré par Ema Events, une entreprise spécialisée basée à Dijon. L’information, révélée en juillet 2025 par une source proche de l’évènement, a été confirmée par Frédérique Baehr, conseillère municipale déléguée aux commerces.

La Ville de Besançon a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) auquel deux structures ont répondu. ”Jusqu’à l’année dernière, l’Ocab seule répondait. En 2024, Ema Events avait également répondu à la manifestation d’intérêt. Cette année, l’entreprise dijonnaise a été choisie”, confirme Frédérique Baehr.

Le choix s’est basé sur plusieurs critères : ”On a une grille d’évaluation : originalité des animations, l’investissement dans la charte des animations éco-engagé, etc. Suite à l’évaluation, Ema Events est arrivée légèrement en tête par rapport à l’Ocab.”

"Une grosse machine"

L’élue insiste sur le fait que ce choix ne remet pas en cause la qualité du travail de l’Ocab. ”L’Ocab n’a pas démérité, c’est vraiment une association avec laquelle on travaille en toute confiance depuis des années”, assure-t-elle, en rappelant que l’association continue à organiser des évènements importants à Besançon, tels que les Samedis Piétons ou les Instants Gourmands.

Mais face aux contraintes croissantes, notamment en matière de sécurité, et aux ressources limitées de l’association (2,8 équivalents temps plein), la différence s’est faite sur les capacités d’organisation. ”Ema Events, c'est une grosse marchine, ce sont des professionnels de l’évènementiel, ils proposent des choses différentes”, précise Frédérique Baehr.

Un esprit de Noël conservé, des nouveautés attendues

L’arrivée d’Ema Events ne signifie pas une refonte complète du marché de Noël. ”Notre demande est de garder cet esprit de Noël”, souligne la conseillère municipale déléguée. L’entreprise dijonnaise s’est engagée à respecter cette ligne tout en apportant peut-être une touche d’originalité : ”ils travaillent avec des professionnels, notamment pour des déambulations, et ils sont aussi en contact avec des commerçants de la ville.”

Parmi les pistes évoquées, des partenariats pourraient voir le jour : ”Ce qui est un peu nouveau, c’est qu’ils souhaitent créer des liens avec d’autres associations, notamment dans le cadre du Téléthon, on verra si ça se fait…” Ema Events présentera son programme détaillé à la rentrée à la municipalité.

Concernant le financement, Frédérique Baehr se veut rassurante : ”on a annoncé un budget et c’est le même que l’année dernière.” Des ajustements restent possibles selon les propositions finales de l’organisateur : ”s’il faut mettre un peu plus pour avoir une ou deux animations supplémentaires, on négociera avec Madame la Maire.”

Besançon vs Dijon : pas de polémique sur l’origine de l'entreprise

Enfin, l’élue, qui voit venir les querelles habituelles entre Besançon et Dijon écarte toute polémique sur la provenance géographique du nouvel organisateur. ”On ne s’est pas attaché à la provenance, mais à la qualité de la proposition”, tranche la conseillère municipale, en concluant : ”On n’a pas lâché Besançon pour aller chercher un Dijonnais, Ema Events s’est présentée, on s’est attaché au projet, c’est tout.”

Cette année, le marché de Noël de Besançon ouvrira ses portes le samedi 29 novembre 2025. Le programme complet sera dévoilé courant novembre.