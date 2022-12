Le marché de Noël de Pontarlier est ouvert

Cette édition 2022 du Marché de Noël proposera une toute nouvelle formule, mêlant tradition et évolution. Une nouvelle implantation, de nouvelles décorations et de nouvelles animations seront à découvrir. Quant au Père Noël, il sera plus présent que jamais en ville, dans sa nouvelle bulle photo et au cœur d'une grande parade. Installé avec succès place d'Arçon et rue de la République, depuis plus d'une dizaine d’année, le marché de Noël connaîtra en 2022 une nouvelle dynamique...

Le père Noël renouvelle sa traditionnelle arrivée !

Le père Noël ne descendra pas du cloché de l'église Saint Bénigne cette année, mais il arpentera les rues du centre-ville, fièrement installé sur son char, au cœur d'une parade de Noël féérique et musicale qui émerveillera petits et grands le dimanche 18 décembre à 18h30. Il rejoindra ainsi une toute nouvelle maison du père Noël revisitée, au sein d'une bulle géante, installée dans le village traditionnel de Noël sur la place Saint Bénigne. De plus, tous les week-ends et les mercredis, le père Noël sera au rendez-vous pour écouter les vœux de chacun ou prendre la pose dans son nouveau studio photo sur la place Saint Bénigne.

Un marché de Noël en 3 pôles

Désormais, le marché se déploiera sur trois sites distincts, mais complémentaires :

Place Saint Pierre, marché de quartier animé par les commerçants de la place Village féérique et traditionnel autour de l’église Saint Bénigne, en cœur de ville. Une majorité de chalet sera déplacé sur la place St Bénigne afin de créer le village féérique de Noël dans un cadre exceptionnel. Pour renforcer cette ambiance de somptueuses nouvelles décorations pourront être admirées. Enfin, le pôle de glisse ludique et convivial sur la place d’Arçon. Vous y retrouverez la patinoire, quelques chalets de restauration. La patinoire se dotera d’une nouvelle animation avec la possibilité de jouer à la pétanque sur glace en soirée.

Des animations

Ce marché de Noël sera animé par de nombreuses animations : bricolages pour les enfants, maquillages et bien d'autres surprises seront à retrouver. Tous les vendredis, samedis et dimanches, une animation musicale sera également proposée. Des styles très différents se succèderont, allant de la variété au gospel en passant par le jazz.