Le menu du prix Goncourt rend hommage au Lédonien Bernard Clavel

Le menu Goncourt, publié par le restaurant Drouant où est proclamé chaque année le nom du vainqueur du prix, a cette année rendu hommage aux écrivains lauréats et aux académiciens. Parmi les mets proposés, le dessert est un clin d’oeil à l’écrivain Lédonien Bernard Clavel.

Intitulé Mirabelles Clavel, le dessert est composé d’un sorbet mirabelle à l’absinthe et d’une chantilly au vin jaune.

Il rend hommage à Bernard Clavel, écrivain français né à Lons-le-Saunier, qui, dans sa jeunesse, était apprenti pâtissier avant de devenir écrivain. Dans son livre Les Fruits de l’hiver, roman pour lequel il a reçu le prix Goncourt en 1986, le héros chérissait un prunier dans son jardin qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Les mirabelles sont conservées en bocal pour être appréciées tout au long de l’hiver.

Proposé ce mardi midi aux académiciens du concours, le menu Goncourt est proposé dès le lendemain de la cérémonie aux clients du restaurant Drouant. Le restaurant indique qu'il est traditionnellement composé de six services "autour de mets les plus fins et d'un gibier, alternant d'une année sur l'autre à pole ou à plume".