Le mythique Orient-Express est passé par Besançon : "Un moment merveilleux et irréel !"

Le mythique train de luxe qui assure la liaison entre Paris et Istanbul depuis 1919 et desservant plusieurs capitales européennes, a fait un court arrêt technique à la gare Viotte ce matin. Aucun voyageur n’en est sorti ni entré, seul un membre du personnel était sur le quai, nous rapporte Nicolas.

Il nous raconte : ”J’allais prendre le TER pour aller en direction de la gare TGV Besançon Franche-Comté et je me suis retourné par hasard en entrant dans le TER et j’ai aperçu au loin des wagons de l’Orient Express. J'ai sauté du TER pour courir jusqu'au quai B, j'étais tout seul, le train attendait, c'est là que je suis allé le voir, pour le longer, le frôler, le toucher, c’était assez merveilleux et je suis reparti en courant pour de ne pas rater mon TER… Un moment irréel pour un passionné de train comme moi”, nous confie-t-il.