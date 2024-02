Le No Logo dévoile cinq nouveaux noms de sa programmation 2024

En attendant l’annonce de la programmation complète prévue le 5 avril 2024, le festival No Logo a dévoilé ce jeudi 29 février 2024 cinq nouveaux artistes qui prendront part à la 11e édition prévue les 9, 10 et 11 août 2024 aux Forges de Fraisans.

Anthony B, reggae- Jamaïque

The original Fireman sera présent pour enflammer le No Logo 2024 ! Avec 30 ans de carrière au service d'un reggae sans cesse renouvelé et engagé contre les injustices sociales, Anthony B est l’un des artistes les plus populaires de sa génération. Véritable performer chantant et dansant avec une énergie débordante et communicative, Anthony B nous réserve un show sur-vitaminé !

Samory, reggae- Jamaïque

La voix unique de Samory I viendra exalter le No Logo avec son reggae roots made in Kingston. L’occasion pour lui de nous présenter son 2ème album "Strength", sorti en novembre 2023 et réalisé par le prolifique producteur de reggae Winta James (Protoje, Chronixx, Damian Marley), en collaboration avec les artistes jamaïcains Lila Iké, Jesse Royal, Mortimer, Kabaka Pyramid ou encore Capleton.

La P’tite Fumée, Electro/Trance - France

La P’tite Fumée nous promet une tempête sonore spéciale No Logo avec un cocktail explosif d’électro-acoustique et de psytranse ! Un mélange de didgeridoo, de mélodies hypnotiques à la guitare et à la flute traversière sur fond de rythmiques percutantes pour un rendez-vous immanquable, un moment intense de partage avec le public et une véritable invitation au lâcher prise.

O.B.F X Iration Steppas, dub - France/Royaume-Unis

Deux références majeures de la scène dub internationale s’allient pour faire trembler la scène du No Logo ! O.B.F x Iration Steppas c’est LE live qui fait se rencontrer O.B.F., le plus warrior et prolifique des producteurs dub de l’hexagone et Iration Steppas, le pilier historique de la scène soundsystem made in UK. Ce projet taillé pour la scène accompagne leur album commun "Révélation Time" qui sortira sur Dubquake Records en mars 2024. Pour cet album, attendu de pied ferme par les dubheads depuis une dizaine d’années, les deux artistes ont enchaîné les heures de studio et repoussé leurs limites. Rendez-vous est donné sur la Dub Factory du No Logo pour vivre et partager une expérience musicale qui interroge le futur de la race humaine et l’avenir de la planète.

Dub Caravan, dub - Palestine/Syrie

Le No Logo vous invite à une rencontre de la Palestine et de la Syrie pour un moment exceptionnel de musique. Artiste multi-instrumentiste mais aussi producteur et compositeur, Dub Caravan s’efforce de créer un paysage musical multidimensionnel original qui s’aventure hors des sentiers battus. Il sera accompagné d’Ustavi, violoniste syrien de formation classique qui a consacré sa carrière musicale à explorer les voies d’expression du violon arabe. Un moment de communion, d’authenticité et d’humanité au programme de cette 11e édition.

Ces cinq nouveaux noms rejoignent Chinese Man, Dezarie, Kabaka Pyramid, Jahneration, Flavia Coelho, Stand High Patrol DJ Set, Tetra Hydro K, Mahom et Roots Zombie déjà à l’affiche de cette 11 édition du festival No Logo.