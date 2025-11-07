Le parquet de Besançon fait appel après la relaxe de Jean-Louis Fousseret et d’Alexandra Cordier

Le parquet de Besançon a annoncé, ce vendredi 7 novembre, sa décision de faire appel du jugement ayant conduit à la relaxe de l’ancien maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, et de son ex-collaboratrice, Alexandra Cordier. Tous deux étaient poursuivis pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics dans une affaire datant de 2019.

Mercredi dernier, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe des deux prévenus. Estimant cette décision contestable, le parquet a décidé d’interjeter appel de l’ensemble du jugement. Un nouveau procès se tiendra donc devant la cour d’appel.

Lors du premier procès, le ministère public avait requis à l’encontre d’Alexandra Cordier 12 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité. À l’encontre de Jean-Louis Fousseret, il avait demandé huit mois de prison avec sursis, 20.000 euros d’amende et un an d’inéligibilité.