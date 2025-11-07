Le parquet de Besançon fait appel après la relaxe de Jean-Louis Fousseret et d’Alexandra Cordier

Mercredi dernier, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe des deux prévenus. Estimant cette décision contestable, le parquet a décidé d’interjeter appel de l’ensemble du jugement. Un nouveau procès se tiendra donc devant la cour d’appel.
Lors du premier procès, le ministère public avait requis à l’encontre d’Alexandra Cordier 12 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité. À l’encontre de Jean-Louis Fousseret, il avait demandé huit mois de prison avec sursis, 20.000 euros d’amende et un an d’inéligibilité.