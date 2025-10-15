Le Pays du Haut-Doubs adopte son Masterplan pour un tourisme durable à l’horizon 2040

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le territoire du Haut-Doubs vient d’adopter son Masterplan de la transition du tourisme et des loisirs 2024–2040, un schéma stratégique destiné à accompagner la mutation du secteur face aux enjeux climatiques, économiques et sociétaux. Signé officiellement le 14 octobre 2025, ce plan fixe les grandes orientations pour un tourisme plus durable et une meilleure valorisation des ressources locales.

Fruit de trois années de concertation, le Masterplan a été élaboré dans le cadre du programme national Avenir Montagnes Ingénierie, soutenu par l’État, la Région Bourgogne–Franche-Comté, le Département du Doubs et la Banque des Territoires.



Sur le territoire du Haut-Doubs, sous l’impulsion dynamique de la cheffe de projet Avenir Montagnes dédiée, plus de 150 acteurs du territoire des filières du tourisme, des loisirs et de la culture se sont mobilisés et ont participé activement à de nombreuses séances de pilotage, d’ateliers, de groupes de travail et de communautés d’acteurs. Les profils étaient variés : agents de l’Etat, élus et techniciens des collectivités (Région, Département, intercommunalités), partenaires (Banque des territoires), structures privées (socioprofessionnels, associations), société civile.

Ce schéma directeur a été validé mardi à toutes les échelles : massif du Jura, régionale, départementale et intercommunale, ainsi que l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département du Doubs, le Syndicat Mixte du Pays du Haut-Doubs, les cinq intercommunalités partenaires et du Syndicat Mixte du Mont d’Or.

32 projets pour transformer la filière

Le Masterplan se décline en 32 projets transversaux et territoriaux, autour de grands axes tels que la gouvernance, les mobilités, la formation, la communication ou encore la culture vivante. Ces actions visent à structurer la filière tourisme et loisirs, renforcer l’attractivité du territoire et générer de nouvelles opportunités économiques locales.

Des aménagements emblématiques sur tout le territoire

Plusieurs projets d’aménagement illustrent cette stratégie à long terme :

La Station de Montagne de Métabief – Montagnes du Jura : vers une ouverture quatre saisons avec de nouvelles activités sportives et contemplatives.

La Maison de la Réserve à Labergement-Sainte-Marie : modernisation des expositions et intégration d’outils pédagogiques autour du climat et de la biodiversité.

Les Aventures FanKarstiques (Plateau de Frasne et Val de Drugeon) : parcours ludiques et pédagogiques pour découvrir les paysages karstiques.

Le Gounefay (Grand Pontarlier) : complexe de loisirs et de séminaires en lien avec la nature.

Le Château de Joux : création d’un pavillon d’accueil et d’espaces d’interprétation sur l’histoire et la liberté.

Le Rondé à Levier : un lieu de découverte forestière et d’expériences immersives.

La Source de la Loue à Ouhans : travaux de sécurisation et valorisation du patrimoine naturel et géologique.

Une feuille de route évolutive jusqu’en 2040

Planifié sur 15 ans, le Masterplan pourra être actualisé en fonction des évolutions territoriales et environnementales. Les premières actions seront engagées dès 2026, notamment dans l’accompagnement des porteurs de projets, la formation aux métiers du tourisme et l’adaptation des activités de pleine nature.

La démarche se veut exemplaire en matière de gouvernance partagée et de coopération intercommunale. ”Le Haut-Doubs montre qu’un tourisme de montagne peut être à la fois attractif et respectueux de ses équilibres”, souligne le Syndicat Mixte du Mont d’Or.