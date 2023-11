Le photographe J.C Polien nous a quittés

Connu et reconnu pour avoir photographié les plus grandes rock stars françaises et du monde entier pour des magazines musicaux, J.C Polien s’est par la suite crée une belle notoriété à Besançon en étant notamment le photographe "attitré" de La Rodia et du festival Détonation, mais aussi celui de nombreux groupes musicaux locaux comme on peut le voir sur sa page Facebook qu’il alimentait quotidiennement de ses clichés d’hier et d’aujourd’hui, comme un voyage dans le temps.

Depuis ce dimanche soir, le monde de la culture bisontine est en émoi comme en témoignent les nombreux hommages sur les réseaux sociaux.

L’équipe de maCommune.info est très triste de la disparition si soudaine de J.C, un homme d’une grande gentillesse, d'une immense culture, d’une grande humanité, au talent inégalé et inégalable. Nous présentons nos condoléances à sa famille et ses ami(e)s.