Le présence de trois loups confirmée autour de Jougne

En absence d’indices durant l’hiver 2021/2022, cette zone ne bascule toutefois pas immédiatement en zone de présence permanente mais est classée dans les secteurs à surveiller.

Le suivi de l’expansion géographique et démographique de la population de loup en France repose sur le recueil d’indices (témoignages, photos, attaques, recueil de traces ADN…) tout au long de l’année et également sur :

un suivi hivernal qui renseigne sur la taille des groupes de loups et la présence de meute. Ce suivi permet de caractériser un territoire de "zone de présence permanente" lorsque la présence du loup est confirmée sur deux hivers consécutifs ;

un suivi estival qui permet de confirmer la reproduction sur les territoires où la présence du loup est confirmée ou à surveiller. La confirmation de reproduction permet de caractériser la présence d’une meute et d’une « zone de présence permanente » sans attendre les résultats du suivi hivernal.

Le Doubs était concerné à l’issue de l’hiver 2021/2022 par deux zones de présence permanente avec des meutes constituées sur les zones dites du Marchairuz et du Risoux.

Le suivi estival 2022, qui s’appuyait sur 186 observations dont 162 avec images de juin à fin octobre, avait identifié au moins deux individus plus au nord que la zone de présence permanente du Risoux.

Le réseau loup-lynx suivra donc particulièrement cette zone durant l’été 2023 pour rechercher des éventuels indices de reproduction.

Zoom sur le réseau loup-lynx

Le réseau Loup-lynx a pour objectif la surveillance de la population de loups et de lynx en France. Il vise à obtenir des informations fiables et robustes sur le plan scientifique, afin de suivre l’évolution de l'aire de répartition et de la démographie (dans un objectif de mesurer l’état de conservation de ces deux espèces). Ces données permettent d’éclairer la décision publique en matière de conservation et de gestion.

Le réseau comprend une large diversité d’agents de structures différentes (Parcs naturels, Gendarmerie, Office National des Forêts, Fédération de Chasse, Louveterie, Associations de Protection de la Nature, DDT(M), Chambre d’Agriculture...) et de particuliers (éleveurs, chasseurs, naturalistes...).

Chaque indice de présence remonté au réseau est analysé par l’OFB. Une synthèse est publiée deux fois par an, à laquelle est jointe la liste de tous les indices transmis.

Des réunions départementales sont également organisées chaque année par l’OFB avec les correspondants du réseau. Un bilan des indices y est présenté et les actualités de l'année, les derniers bilans et les objectifs du suivi hivernal sont abordés. Des formations sont dispensées chaque année par les animateurs régionaux de l’OFB. Elles portent sur la biologie du loup et lynx, les méthodes de suivi, ainsi que la reconnaissance des indices de présence et les procédures de transmission.

Dans le Doubs, ce sont ainsi en 2022 126 personnes formées qui composent le réseau dont 107 ont été actifs. Des formations ont été organisées en juin pour les correspondants du Jura et du Doubs et en octobre pour les correspondants de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Deux formations inter-départementales sont prévues en 2023.

Le suivi par l’OFB fait l’objet d’échanges très réguliers avec les services du canton de Vaud pour partager en transfrontalier les informations et coordonner les suivis.