Le secteur du bâtiment en difficulté en Bourgogne-Franche-Comté

La confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Bourgogne-Franche-Comté annonce une baisse du volume d'activité de 3% en 2023 dans la région.

Alors qu'au niveau national le recul d'activité que connaît l'artisanat du bâtiment sur l'année 2023 est modéré (-0.6% en volume) car la chute de la construction neuve (-4.5% en volume) est amortie par la stabilité des travaux de rénovation et d'amélioration énergétique (0%), en Bourgogne-Franche-Comté, le bilan est plus inquiétant.

''La baisse de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment en région Bourgogne Franche-Comté sur laquelle nous n’avons cessé d’alerter tout au long de l’année est préoccupante et ce d’autant plus que cela devrait se poursuivre en 2024 si les Pouvoirs publics ne prennent pas les mesures attendues.'' alerte le communiqué de la CAPEB Bourgogne-Franche-Comté du 18 janvier 2024.

Une activité tournée vers la rénovation

Pour la CAPEB BFC, la baisse de la construction neuve (-25,5% de permis de construire au cours des douze derniers mois à l'échelle nationale), n'est pas suffisamment compensée par une politique qui devrait encourager davantage la rénovation.

''L'activité d'entretien-amélioration est en capacité de tirer la croissance de la rénovation, notamment énergétique, dont les entreprises artisanales du bâtiment sont leaders. Or, malgré un budget conséquent alloué à la rénovation énergétique, les nouvelles modalités de Ma Prime Rénov' auront des effets contreproductifs et feront reculer ces travaux si la réforme n’est pas révisée.''

Une baisse des commandes en Bourgogne-Franche-Comté

''Les carnets de commandes sont comparables à la moyenne 2019, mais prolongent la tendance baissière observée depuis le premier trimestre 2022 (-12% en BFC sur un an)'' poursuit le communiqué. La Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est sont les deux régions les plus impactées par cette baisse d'activité selon la note de conjoncture de la CAPEB.