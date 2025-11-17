Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !

Créée en 2009 lors de la conférence européenne de Gérone (Espagne), la SERD vise à sensibiliser le grand public à la réduction des déchets et à encourager des modes de consommation plus durables. À Besançon, le SYBERT organise depuis plusieurs années des rendez-vous ouverts au grand public…
Un programme riche du 18 au 22 novembre
Tout au long de la semaine, des ateliers gratuits, sur inscription, permettront aux visiteurs d’apprendre à mieux trier et composter, à cuisiner un menu complet anti-gaspi ou fabriquer soi-même ses produits du quotidien. Pour rendre ces animations les plus accessibles possibles, des créneaux sont proposés entre midi et deux. Vous avez d’ailleurs la possibilité d’apporter votre repas et de déjeuner directement sur place !
- Mardi 25 novembre, 12h15-13h15 : SYBERT quiz party ! (pensez à emmener votre smartphone)
- Mardi 25 novembre, 17h30-19h00 : Ce soir au SYBERT, c’est soirée tri !
- Mercredi 26 novembre, 9h00-12h00 : Les ateliers cuisine anti-gaspi "1 légume + 1 fruit de saison : un menu complet !"
- Jeudi 27 novembre, 17h30-19h00 : Les ateliers faire soi-même "produits ménagers naturels"
- Vendredi 28 novembre, 12H15-13h15 : Les bons gestes du tri
Les animations sont gratuites et accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’inscription est obligatoire (mineurs accompagnés d’un adulte), le nombre de places étant limité.
- Réservations ici : www.sybert.fr
Un engagement constant du SYBERT
Retrouvez les animations toute l’année et en décembre :
- Jeudi 4 décembre, 10h–11h30 : découverte et prêt gratuit de couches lavables
- Mercredi 10 décembre, 15h30–17h30 : atelier “Les bons gestes du compostage”
- Jeudi 18 décembre, 12h15–13h15 : visite immersive du centre de tri
Une nouvelle programmation pour le 1er semestre de 2026 est en cours de création et sera diffusée dans les semaines à venir sur notre site sybert.fr.
Informations pratiques
- Espace pédagogique du SYBERT
- 226C rue de Dole, Besançon (entre Linotapis et le restaurant Bellagio)
- Tél : 03 63 42 58 17
- contact@sybert.fr
- www.sybert.fr