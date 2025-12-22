Lundi 22 Décembre 2025
Belfort
Société

Le Territoire de Belfort recherche sa "Super mamie 2026"

Publié le 22/12/2025 - 11:36
Mis à jour le 22/12/2025 - 09:54

La Ville de Belfort et le comité Super Mamie ont annoncé le lancement de la nouvelle édition du concours Super Mamie du Territoire de Belfort, qui se tiendra le 22 février 2026 à la Maison du Peuple. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2026. 

© Ville de Belfort
© Ville de Belfort

Le concours "Super mamie 2026" met à l’honneur "les grands-mères dynamiques, engagées et passionnées qui contribuent à la vie associative, culturelle ou sportive du Territoire" précise le Département dans son communiqué.  

Pour concourir au titre, les candidates doivent obligatoirement être grand-mère et résider dans le Territoire de Belfort. L’organisation précise également qu’il faut également être "dynamique, engagée ou passionnée (sport, art, bénévolat…)" et être capable de représenter son association, son club ou son activité. 

Pour participer, il suffit de proposer sa candidature en contactant le 06 80 30 90 08. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes jusqu’au 31 janvier 2026. 

Les prétendantes au titre de Super mamie 2026 se retrouveront ensuite sur la scène de la Maison du Peuple à Belfort le dimanche 22 février 2026 à 14h30.

concours grand-mère super mamie territoire de belfort

Publié le 22 décembre à 11h36 par Elodie Retrouvey
