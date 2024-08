Le Tram’ de Besançon fête ses 10 ans : 75 millions de voyages à son actif

Les 30 et 31 août 2024, le Tram’ de Besançon fête ses 10 ans. Ce vendredi, un tramway très spécial circule depuis 14h00 dans lequel la maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole ainsi que plusieurs élu(e)s actuel(le)s et anciens ont fait le voyage. En 10 ans, le Tram’ a transporté 75 millions d’usagers.

Il y a plus de 10 ans, les travaux pour la mise en circulation du tramway à Besançon ne faisait pas que des heureux, bien au contraire. Lorsqu’il avait été mis en service, nombreux sont celles et ceux qui pensaient que ce moyen de transport ne servait à rien et que le réseau de bus suffisait. Une décennie plus tard, le Tram’ compte 75 millions d’usagers. ”Cette année, l’objectif est d’atteindre les 9 millions donc vous voyez que le Tram sert à quelque chose, à transporter des voyageurs en toute sécurité et écologiquement”, a indiqué Marie Zéhaf, vice-présidente de Grand Besançon Métropole en charge des transports, ”ce Tram’ est un véritable succès pour votre ville, ça a permis de fluidifier le trafic.”

De nouvelles rames, un nouveau terminus

Du côté des projets de développement de ce mode de transport doux, Grand Besançon Métropole n’a pas, à ce jour, l’objectif de créer de nouvelles lignes, mais de consolider les existantes. Ainsi, cinq nouvelles rames seront mises en circulation au printemps 2025 afin de diminuer le temps d’attente aux arrêts en particulier sur le tronçon entre Chamars et Chalezeule.

Enfin, dans le quartier en développement Grette-Brulard, une sorte de ligne bis fera son terminus dans ce secteur au lieu de rejoindre le terminus des Hauts du Chazal. Les travaux devraient démarrer en 2025.

Tram’ 3 étoiles et boîte de nuit

Pour fêter la décennie du Tram’, Grand Besançon Métropole a fait appel à l’association Nouvelles Formes pour animer des rames de tramway. Ce vendredi, une rame 3 étoiles circule de 14h00 à 18h00 avec au programme : des serveurs-acteurs loufoques, une carte de petites collations salées et sucrée, signée Robin Vuillemenot, chef du restaurant La Boucle, un tapis rouge et des luminaires dignes d’un tramway nommé désir… mais en couleur.

Ainsi, les passagers qui auront la chance de ”tomber” sur cette rame pourront déguster un menu spécial : céleri rave rôti sauce café de Paris et kadaif sur lit de polenta, maki arrosé de vinaigre, jeunes pousses d’épicéa, ail des ours et truite bonneteaux en guise de canopé, tartelette aux graines de fenouil garnie d’une mousse légère de panais, roulé fleuri de courgette au caviar d’aubergine gourmand, moelleux chocolat tapissé de mousse de pop corn grillé, chou crémeux à la mure fraîche.

Samedi de 18h30 à minuit, le Tram’ va se transformer en boîte de nuit, le ”Boom Tram Tour”, avec le collectif de Dj’s Boom Tchak et Boom Rang sur la ligne 1.

À noter que l’accès à ces trams spéciaux nécessite un titre de transport.

Simon Nicolas, directeur artistique de l’association Nouvelles Formes nous en parle en détails :