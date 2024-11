Le Vésulien Jean-Marc Thérouanne récompensé du prix culturel France-Taïwan 2024

La séance solennelle de rentrée de l’Académie des Sciences Morales et Politiques (ASMP) s’est tenue sous la coupole de l’Institut de France, placée sous la présidence de Monsieur Bruno Cotte, membre du conseil de l’Ordre National de la Légion d’honneur et en présence de Monsieur Bernard Stirn, secrétaire perpétuel.

Au cours de cette cérémonie l’académicien Jean-Robert Pitte, vice-président, professeur émérite de géographie, coprésident, avec le Ministre de la Culture de Taïwan Monsieur Li Yuan, du jury de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, a remis le diplôme de lauréat du prix 2024 France-Taïwan au Vésulien Jean-Marc Thérouanne, pour sa contribution aux échanges culturels entre l’Europe et Taïwan : "Le jury a été impressionné par la qualité du travail que vous accomplissez depuis si longtemps. Bravo !"

Ce prix prestigieux vient récompenser un passeur culturel ayant consacré toute sa vie à la connaissance et à la reconnaissance mutuelle de l’Asie et de l’Europe, en général, et de Taïwan et de la France, en particulier, par le biais de la culture cinématographique.

"Vesoul est géo-politiquement au centre de l'Europe"

"Je vous remercie d’avoir jugé mon travail, non en fonction du lieu où je l’accomplis (Vesoul) mais en fonction de sa qualité" a déclaré le lauréat. "Je passe ma vie à donner confiance à mes élèves souffrant du regard des autres parce qu’ils sont Hauts-Saônois. J’aime à leur dire avec humour que le centre du monde est partout puisque la terre est ronde, et que Vesoul est géo-politiquement au centre de l’Europe. Je leur dis souvent de penser à viser l’international, celui-ci les reconnaîtra plus facilement que le national et encore bien plus facilement que le régional. Je suis très ému et honoré d’être récompensé par vous dans ce haut lieu de l’intelligence française, l’Institut de France".

Jean-Marc Thérouanne est titulaire d’une licence en droit, d’une maîtrise d’histoire, du CAPES d’enseignant documentaliste. Il est délégué général et cofondateur du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, créé en 1995 pour célébrer le centenaire du cinéma, et enseignant documentaliste.

Son engagement lui a déjà valu, en France, d’être promu Officier des Palmes académiques (2018) (Chevalier 2007), nommé Chevalier des Arts et Lettres (2003), de recevoir la médaille des Langues Orientales (2005), la médaille de la Francophonie (2009), la médaille d’Honneur de la ville de Vesoul (2014). À l’étranger, lui ont été décernés le Korean Cinema Award (2018), le trophée France-Corée (2016), le prix culturel France-Corée (2011), la médaille de l’art cinématographique de la République de Mongolie (2018), l’Homme d’or d’Issyk, prix d’honneur du cinéma de la République du Kazakhstan (2023), …

