Législative partielle dans le Jura : Marie-Christine Dalloz (LR) élue

Mme Dalloz, députée depuis 2007, était arrivée largement en tête au premier tour le 30 mars avec 54,1% des voix, mais n'avait pas été élue en raison d'une participation insuffisante. Elle a affronté au second tour Gilles Guichon, le candidat RN, qui a recueilli 26,24% des voix contre 22,76% au premier tour.

Au premier tour, Evelyne Ternant (PCF) était arrivée en troisième position avec 16,06% des voix. Deux autres candidats, l'un pour Lutte ouvrière, l'autre sans étiquette, avaient réuni respectivement 1,20% et 5,87% des suffrages.

En juin, Mme Dalloz avait été élue au second tour avec 65,02% des voix face au candidat RN Thierry Mosca. Le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection en rappelant que selon le code électoral, "les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles". Or Thierry Mosca avait été placé "sous curatelle renforcée pour une durée de vingt-quatre mois" le 23 novembre 2023. Il avait recueilli 32,76% des suffrages au premier tour et 34,98% au second tour.

(AFP)