Les chantiers de la semaine à Besançon (du 12 au 16 septembre 2022)

Samedi 17 septembre entre 11 et 19 heures, les rues du centre-ville de Besançon seront réservées aux piétons, cyclistes, rollers et usagers des transports en commun. Une invitation à "découvrir la ville autrement, à s’approprier l’espace public dans la convivialité, à profiter des commerces et des restaurants du centre-ville dans une ambiance calme et sans pollution", selon la Ville.