"Les Experts Sol’Veurs" : un escape game pour rencontrer son employeur à Besançon…

L’agence Solerys de Besançon a lancé un concept original de rencontres professionnelles : un escape game grandeur nature, imaginé pour favoriser les échanges entre entreprises locales et demandeurs d’emploi. L’évènement s’est déroulé le 28 novembre 2025.

"Cet événement a réuni entreprises et demandeurs d’emploi autour d’un format innovant, et les retours ont été très positifs, notamment de la part des recruteurs", précise l’agence organisatrice.

Baptisé "Les Experts Sol’Veurs", ce jeu immersif plonge les participants dans l’univers fictif de NovaCorp, une entreprise de distribution de produits bio en pleine crise qu’il faut sauver en moins d’1h15. Répartis en équipes mixtes – candidats et recruteurs incognito – les joueurs doivent résoudre des énigmes liées à des thématiques professionnelles afin de récolter des indices et de retrouver les valeurs fondamentales de l’entreprise. À l’issue de l’aventure, les identités sont dévoilées et un temps d’échange convivial est proposé pour permettre aux recruteurs et aux candidats de se rencontrer naturellement, en dehors des codes habituels du recrutement.

Pour cette première édition, vingt bénéficiaires ont pris part à l’événement et trois entreprises ont été mises à l’honneur : le GEIC, un organisme de regroupement d’employeurs engagé pour l’insertion et la qualification ; Asten Santé, spécialisée dans la livraison de matériel médical ; et Eliad, acteur majeur de l’aide à domicile. Au total, sept entretiens d’embauche ont été réalisés et devraient déboucher prochainement sur des recrutements.