Les membres du Réseau des sites majeurs de Vauban se réuniront à Besançon

Organisées à Besançon, les "Rencontres annuelles" donneront l’occasion aux membres de découvrir ce site fortifié, symbole du "génie pragmatique" de Vauban et lieu-frontière par "excellence". Un site inédit pour "faire réseau".

Ces rassemblements s'imposent comme des moments privilégiés dans la vie du Réseau Vauban. Ils combinent échanges techniques lors de séances de travail et visite du site, et permettent aux membres, élus et techniciens, et aux partenaires techniques, scientifiques et institutionnels de l’association, de se retrouver et de partager leurs expériences.

15e anniversaire de l'association et nouveau projet de révision

Cette année, les Rencontres annuelles revêtent une dimension particulière : les Fortifications de Vauban fêtent leur 15e anniversaire au Patrimoine mondial de l’UNESCO à travers une programmation inédite. L’actualité est également marquée par le projet de révision de la zone tampon du bien en série et par le lancement d’un nouveau projet stratégique.

Ces projets, qui mobilisent l’ensemble des membres du Réseau Vauban, ont pour but de "réaffirmer l’exigence" de gestion et de mise en valeur qu’impose une inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.