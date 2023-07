La Ville de Besançon organise tout au long de l'été des activités pour les enfants, adoslescents et familles du quartier de Planoise. Au programme ? Du canoé, vélo, escape game, sorties au lac de Chalain, au aquaparc Isis de Dole...

Animation familiales extérieures

Sur le thème de "Terre de sports" du mardi au samedi devant le Centre Nelson Mandela de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 19h30 (adaptées / météo) Esplanade Jean Charbonnier (repli à l’intérieur de la Maison de quartier en cas de mauvais temps) :

Découverte et initiation à des activités sportives : vélo, canoé, paddle, tir à l’arc, taekwondo, self défense et bien d’autres... en partenariat avec PS25 et la base nautique d’Avanne.

Démonstrations et pratique de handisports : tennis fauteuil, basket fauteuil, boccia... avec le Comité Handisport du Doubs.

Activités ludiques, pédagogiques et créatives, escape game... en partenariat avec la Maison de l’Europe, le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, les associations Julienne Javel, Arkéonautes, RECIDEV et bien d’autres...

Présence de la Caravane sportive du Club de Sauvegarde chaque mercredi.

Des spectacles chaque soir à 19h.

A la maison de quartier

Accompagnement à la scolarité · élémentaire du mardi au samedi du 11 au 22 juillet / 16 au 26 août de 10h à 12h CLAS · Contrat local d’accompagnement à la scolarité. Activités ludiques et pédagogiques pour les élèves du primaire ou y entrant : apprendre à apprendre, créer, danser, jouer, inventer... Ateliers sur le thème du sport, de la nature, du vivre ensemble... en partenariat avec Libracorps et Accords Visuels

Espace Parents Enfants · 0-6 ans accompagnés de leurs parents au 5 avenue de Bourgogne du mardi au samedi du 11 au 22 juillet et du 16 au 26 août de 10h à 12h. Parcours motricité, travaux manuels et créatifs...

5 avenue de Bourgogne du mardi au samedi du 11 au 22 juillet et du 16 au 26 août de 10h à 12h. Parcours motricité, travaux manuels et créatifs... Des sorties familles : chaque samedi, une nouvelle destination : lac de Chalain, parc du Petit Prince, parc des, Campaines, aquaparc Isis de Dole, lac Kir, Métabief, jardin botanique et zoologique de ,Mulhouse.

Séjours familles

Maison de quartier – Espace Jeunesse pour les 12- 17 ans : Espace Jeunesse : 23 avenue de Bourgogne : loisirs spontanés à l’accueil jeunes : tennis de table, projets collectifs, temps d’échanges, activités proposées et organisées par et avec les jeunes par petits groupes. Sorties à Besançon, Vital’été, Caravane sportive, E-Sports... et à la carte+ Sorties ludiques et sportives : lac de Chalain, lac de Desnes, lac de Bellecin, canoë, paddle, équitation, ,accrobranches... Du mardi au samedi du 11 juillet au 26 août > horaires variables selon les activités.

Centre de Loisirs Jeunes de la Police Nationale 25

9-15 ans : 1 avenue Ile de France de 9h à 12h et de 14h00 à 17h30. Inscription à la demi-journée (complet)

Avec la Police nationale et les acteurs du quartier pour des activités sportives ou créatives, des sorties, etc. Il associe la police nationale, le procureur de la République, le conseil départemental, la ville de Besançon, l’Education nationale et l’Université de Franche-Comté.

Des actions dans le quartier

Bib2rue, la Médiathèque en balade : lectures les mardis et jeudis de 10h à 12h du 11 juillet au 24 août. Place de l’Europe, Rue Auguste Renoi, Parking Epioisses, Place Forel, Esplanade Jean Charbonnier.

Caravane sportive du Club Sauvegarde : les mardis en itinérance dans Planoise (sauf mardi 15 août) à partir de 16h

Mardi 11 juillet Époisses

Mardi 18 juillet Rue de Bruxelles

Mardi 25 juillet Rue de Dijon

Mardi 1er août Rue de Savoie

Mardi 8 août Parc Bourgogne

Mardi 22 août Époisses

Les week-ends au Parc urbain

Les vendredis et samedis du 15 juillet au 26 août + dimanche 27 août

Des accueils de loisirs

Par délégation, les Francas du Doubs ouvrent 3 sites sur le quartier et 2 pour tous les quartiers. Du lundi au vendredi, du 10 juillet au 1er septembre

3-6 ans : Espace Le Petit Prince · rue Dürer La Ritournelle · école Jean Boichard

6-12 ans : Champagne · école Jean Boichard. Transport assuré matin et soir de l’école Champagne à l’école Boichard

6-12 ans et 13-17 ans : Espace Rosa Parks · 13 B avenue Île-de-France

+ 6-12 ans : Fort de Bregille & Velotte (Transport assuré)

Profession Sports & Loisirs ouvre également un accueil du lundi au vendredi, du 10 juillet au 1er septembre. Pour les 6-17 ans : Espace sportif de Planoise · 4 B rue de Bruxelles.