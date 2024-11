Les routes limitées à 90 km/h le resteront dans le Doubs

Ce 29 novembre 2024, le Département du Doubs, en charge d’une partie des réseaux routiers,a souhaité effectuer un constat un an* après le retour de 37 itinéraires à une vitesse limitée à 90 km/h.

Au total, 28 % des routes du département du Doubs sont repassées à 90 km/h. Cela concerne 1.048 km sur 3.700 km de voiries. Remarque : le constat effectué ce 29 novembre ne prend pas en compte les six semaines (septembre et octobre 2024) qui ont compté plusieurs accidents mortels avec 8 décès au total.

Si le Département note une "augmentation de 10 % du nombre d’accidents corporels", elle relève également une "diminution de 13,6 % des décès sur une année glissante" (entre le mois d’août 2023, date de mise en service de plusieurs routes à 90 km/h et le mois de septembre 2024).

Des accidents "multifactoriels"

Florence Rogeboz, vice-présidente chargée des mobilités et infrastructures, précise toutefois que ces accidents sont "multifactoriels". Elle précise que trois facteurs entrent majoritairement en compte : l’alcool, les stupéfiants et la vitesse.

Sur ce dernier point, Olivier Blanchet, directeur général adjoint des dynamiques territoriales, souligne que la vitesse moyenne a augmenté "de 3 km/h" pour arriver à "86-87 km/h" sur des routes à 90 km/h : "En moyenne sur ces itinéraires, les excès de vitesse ne sont donc pas de 10 km/h au-dessus de la limitation de vitesse comme on peut parfois le croire avoir avec des idées reçues", indique-t-il.

Les routes à 90 km/h le resteront

Si certain(e)s se posaient la question, Florence Rogeboz a apporté une réponse claire. Pour les routes qui sont limitées à 90 km/h, aucun retour à 80 km/h n’est prévu. Inversement, aucune route supplémentaire ne passera à 90 km/h.

Pour rappel, le passage de 37 itinéraires de 80 à 90 km/h a coûté 250.000 euros à la collectivité.

Certains critères à respecter

Concernant les tronçons qui sont passés de 80 à 90 km/h, il a fallu que les routes respectent certains critères comme : "une sinuosité peu marquée", "une largeur de chaussée confortable", "des accotements stabilisés", "un marquage au sol à l’axe et à la rive", "des obstacles latéraux peu présents ou isolés", "un trafic moyen estimé à 4.300 véhicules par jour" et "un niveau de service "élevé", précise la vice-présidente chargée des mobilités et infrastructures.

Il a également été question de suivre davantage trois routes départementales, à savoir : la RD 67 - Mouthier-Haute-Pierre et Ornans, la RD 492 - Gonsans et Chantrans, la RD 6 - traversant la commune des Fourgs.

Pourquoi ? "C’était une clause de revoyure imposée par la commission de sécurité routière départementale (CDSR). Réunie 25 septembre 2024, elle a rendue un avis favorable sur ces trois routes. Toutefois, un constat sera, à nouveau, effectué en 2025 et 2026.

Le Département indique avoir "renforcé" le système existant de panneaux indiquant la sinuosité des routes et mener des actions notamment le dispositif "challenge inter-collège" pour lequel il est lauréat du prix "idée sécurité routière 2024".

* un an est ici compté du mois d’août 2024 au mois de septembre 2024.