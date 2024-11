Les sorties cinéma du mois de novembre 2024 à Besançon

Cinéma Mégarama Beaux-Arts de Besançon

Heretic

Avant-première le 31 octobre (sortie le 27 novembre)

Deux jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado font du porte à porte dans l'espoir de convertir les habitants. Le soir venu, après une journée infructueuse, elles décident de frapper à la porte d'une maison isolée. C'est le charmant Mr Reed qui les y accueille. Mais très vite, les jeunes femmes réalisent qu’elles sont tombées dans un piège. La maison est un véritable labyrinthe où elles ne pourront compter que sur leur ingéniosité et leur intelligence pour rester en vie...

Avant-première de Louise Violet

Sortie le 6 novembre

1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l’institutrice Louise Violet doit y imposer l’école de la République (gratuite, obligatoire et laïque). Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants… ni auprès des parents.

League of legends world championship final 2024 cinema viewing party

Sortie le 2 novembre

Le 2 novembre, rendez-vous dans votre cinéma dès 15h pour vivre la finale des Worlds de League of Legends 2024 en direct de Londres ! Assistez à l’affrontement ultime entre les meilleures équipes mondiales, diffusé en exclusivité sur grand écran. Vivez toute la puissance et les émotions de l'événement, entouré d'autres fans.

Mylène farmer - nevermore - le film

Sortie le 7 novembre

Diffusé en exclusivité au cinéma pour une soirée unique, le nouveau film du concert événement de Mylène Farmer offre sur grand écran une expérience immersive saisissante au cœur d’un spectacle monumental. Avec quatorze stades, Nevermore est la plus grande tournée des stades de l'histoire de la musique proposée en France par une artiste.

Blitz

Sortie le 9 novembre

À Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale, un jeune garçon de neuf ans prénommé George est évacué vers la campagne par sa mère, Rita, pour échapper aux bombardements. Déterminé à retrouver sa famille, il entreprend un voyage épique et périlleux pour rentrer chez lui, tandis que sa mère est à sa recherche.

Gladiator II

Sortie le 10 novembre

Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple.

Le lac des cygnes

Sortie le 10 novembre

Lors des célébrations de son anniversaire, le jeune prince Siegfried doit choisir une épouse.

Shawn mendes : for friends & family only (a live concert film)

Sortie le 14 novembre

Avec son concert filmé au théâtre historique de Bearsville à Woodstock, l'auteur compositeur musicien interprète propose un événement totalement exclusif à ses fans. Shawn Mendes : For Friends & Family Only (A Live Concert Film) offre aux fans l'occasion de découvrir son nouvel album en intégralité, juste avant sa sortie.

Andrea bocelli 30 : the celebration

Sortie le 17 novembre

Le ténor italien Andrea Bocelli honore son 30ème anniversaire avec le film de son concert qu'il a donné dans sa ville natale, au Teatro del Silenzio, un amphithéâtre naturel au milieu des collines toscanes.

Tosca (métropolitain opera)

Sortie le 23 novembre

Angelotti s’est enfui de son lieu de détention et va trouver de l’aide auprès de son ami le peintre Cavaradossi. Le baron Scarpia, chef de la police, se doutant de la complicité du peintre, manipule son amante Floria Tosca en tirant profit de sa jalousie. Il use d’un chantage odieux qui oblige la jeune femme à faire un sacrifice auquel elle ne saurait consentir.

Vaiana 2

Sortie le 27 novembre

Vaiana 2 embarquera les spectateurs dans un périple inédit en compagnie de Vaiana, Maui et d’un improbable nouvel équipage de marins. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, la jeune femme entreprend un voyage qui la conduira jusqu’aux eaux dangereuses des confins des mers d’Océanie pour y vivre une aventure comme jamais vécue auparavant.

Toujours à l’affiche

Vénom

Sur un fil

Juré n°2

Anora

Scream

Une nuit au zoo

Cinéma Mégarama Ecole Valentin

Avant-première de Heretic le 31 octobre (sortie le 27 novembre)

Avant-première de Louise Violet le 1er novembre

La Belle au bois dormant

Sortie le 2 novembre

La sorcière Maléfique jette un sort à la princesse Aurore. Selon la prophétie, Aurore se piquera le doigt au fuseau d’un rouet le jour de ses 16 ans et tombera dans un profond sommeil. Seul un baiser d’amour pourra la réveiller. Aurore vit donc dans les bois avec ses trois marraines, mais quand elle découvre sa véritable identité, elle se rend au château et la prophétie s’accomplit.

Mylène farmer - nevermore - le film

Sortie le 7 novembre

La nuit de la glisse 2024

Sortie le 8 novembre

La Nuit de la Glisse 2024 s’annonce époustouflante avec le NDG Short Film Festival et le dernier film de Thierry Donard, Human X - Part II. Ce film célèbre les exploits des athlètes de l’extrême, de l’immensité des Alpes à la beauté sauvage de la Polynésie française. On y retrouve des talents remarquables tels que le snowboarder Zian Perrot-Couttet, les speedriders suisses Ueli Kestenholz et Dominik Wicki, ainsi que la surfeuse de grosses vagues Laura Enever, chacun incarnant la quête du dépassement de soi et la résilience. La Nuit de la Glisse met également en lumière de nouveaux talents grâce au NDG Short Film Festival, offrant aux jeunes réalisateurs une scène unique pour faire briller leurs œuvres sur grand écran. Ski, snowboard, windsurf, VTT, longskate—un programme à couper le souffle vous attend.

Gladiator II

Sortie le 10 novembre

Connaissance du monde : Bolivie, cultures et traditions

Sortie le 25 novembre

La musique jouée par les communautés indiennes du pays est le fil directeur de ce film. En allant à la rencontre de ceux qui fabriquent les centaines de flûtes utilisées en Bolivie, vous découvrirez différentes facettes de ce pays tout en contrastes. Diverses ethnies restent très attachées au respect absolu de la « Pachamama », leur terre-mère. Ce voyage au pays des Incas vous fera admirer les panoramas majestueux des eaux glacées du Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde. Le grand désert de sel d’Uyuni, puis les immenses étendues de sable et de roche du sud Lipez vous montreront une nature plus hostile mais fascinante.

Vaiana 2

Sortie le 27 novembre

Toujours à l’affiche

Venom

Juré n°2

Anora

L’art d’être heureux

Une nuit au zoo

Cinéma Victor Hugo à Besançon

L’affaire Nevenka

Sortie le 6 novembre

À la fin des années 90, Nevenka Fernández, est élue à 25 ans conseillère municipale auprès du maire de Ponferrada, le charismatique et populaire Ismael Alvarez. C’est le début d’une descente aux enfers pour Nevenk.

Le Plaisir

Sortie le 6 novembre

Adaptation de trois des nouvelles de Maupassant.

Sans lendemain

Sortie le 6 novembre

Apres un mariage malheureux, une femme du monde est contrainte de devenir danseuse nue dans un cabaret pour élever son jeune fils.

Madame de …

Sortie le 6 novembre

Pour régler ses dettes, Madame de... vend à un bijoutier des boucles d'oreilles que son mari, le Général de..., lui a offertes et feint de les avoir perdues. Le Général, prévenu par le bijoutier, les rachète et les offre à une maîtresse qui les revend aussitôt.

Au boulot !

Sortie le 6 novembre

Une comédie documentaire, avec des rires et des larmes, qui met à l’honneur ceux qui tiennent le pays debout.

Le Royaume

Sortie 13 novembre

Corse, 1995. Lesia vit son premier été d’adolescente. Un jour, un homme fait irruption et la conduit à moto dans une villa isolée où elle retrouve son père, en planque, entouré de ses hommes.

La Passion selon Béatrice

Sortie le 20 novembre

Septembre 2022, Béatrice Dalle arrive en Italie. À l’origine de ce voyage, il y a le désir de marcher sur les traces de Pier Paolo Pasolini, l’homme de sa vie.

Kafka, le dernier été

Sortie le 20 novembre

À l’été 1923, au bord de la Baltique, Franz Kafka fait la rencontre de Dora Diamant, jeune animatrice pour enfants dont il tombe éperdument amoureux.

Diamant Brut

Sortie le 20 novembre

Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu’un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d’être aimée…

En fanfare

Sortie le 27 novembre

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France.

Infos +