Les sorties du mois d’août dans les cinémas de Besançon...

Cinéma Mégarama Beaux-Arts

World tour Born Pink

Les 3 et 4 août à 17h45

La tournée BORN PINK de BLACKPINK qui a captivé le monde arrive sur grand écran, célébrant le 8ème anniversaire du groupe depuis ses débuts !

Trap

Sortie le 7 août et avant-première le 2 août

Un père et sa fille adolescente assistent à un concert pop, où ils réalisent qu'ils sont au centre d'un événement sombre et sinistre.

Ils sont toujours à l’affiche :

Maxxxine

Largo Winch : le prix de l’argent

Deadpool & Wolverine

Twisters

Moi, moche et méchant 4

Cinéma Mégarama Ecole Valentin

Petit panda en Afrique

Sortie le 7 aout 2024

Un jeune panda voyage de la Chine à l'Afrique pour sauver son meilleur ami, Jielong le dragon, qui a été kidnappé. Au cours de son voyage, le jeune Panda découvre un monde qui lui est totalement inconnu, et affronte des hippopotames effrayants, des hyènes suspicieuses et des gorilles. En se fiant à son intelligence et à ses nouveaux amis, il se fraye un chemin à travers la jungle africaine.

Trap

Sortie le 7 août 2024

Un père et sa fille adolescente assistent à un concert pop, où ils réalisent qu'ils sont au centre d'un événement sombre et sinistre.

Ils sont toujours à l’affiche :

Deadpool & Wolverine

Maxxxine

Garfield

Largo Winch

The Amazing Spider man 1 et 2

Spider-man : homecoming

Spider-man : far from home

Twisters

Moi, moche et méchant 4

Cinéma Victor-Hugo

City of Darkness

Sortie le 14 août

Dans les années 80, le seul endroit de Hong Kong où la Loi Britannique ne s’appliquait pas était la redoutable Citadelle de Kowloon, une enclave livrée aux gangs et trafics en tous genres.

Le Roman de Jim

Sortie le 14 août

Aymeric retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de six mois et célibataire.

La Mélancolie

Sortie le 14 août

Après la perte brutale de son amant, Watako retourne discrètement à sa vie conjugale, sans parler à personne de cet accident. Lorsque les sentiments qu’elle pensait avoir enfouis refont surface, elle comprend que sa vie ne pourra plus être comme avant...

Anzu, chat-fantôme

Sortie le 21 août

Anzu, chat-fantôme raconte l’histoire de Karin, 11 ans, abandonnée par son père chez son grand-père, le moine d’une petite ville côtière de la province japonaise. Celui-ci demande à Anzu, son chat-fantôme jovial et serviable bien qu’assez capricieux, de veiller sur elle.

Toubib

Sortie le 28 août

Bac en poche, Angel, 18 ans, choisit de « faire médecine ». Antoine, son frère réalisateur, décide de suivre son parcours, et se lance dans un film qui durera douze ans.