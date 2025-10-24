Vendredi 24 Octobre 2025
Doubs
Economie

L’Insee consacre sa dernière étude à l’emploi dans le Doubs

Publié le 24/10/2025 - 16:13
Mis à jour le 24/10/2025 - 16:10

La dernière étude de l’Insee publiée le 24 octobre 2025 se penche sur le rapport entre emploi et dynamique démographique. Celle-ci donne à voir que malgré une croissance démographique positive, celle de l’emploi reste plutôt faible dans le département du Doubs. 

© Ben_Kerckx/Pixabay
© Ben_Kerckx/Pixabay

L’étude se penche sur le cas de l’année 2021. Au 1er janvier 2022, le Doubs compte 548 000 habitants. Il est "le seul département de la région dont la croissance démographique est semblable à la moyenne de France métropolitaine" précise l’Insee. La population croît dans la zone de Besançon et la dynamique est plus forte encore dans la zone frontalière qui bénéficie de l’arrivée d’actifs attirés par l’essor du travail frontalier. En revanche, elle baisse dans la zone de Montbéliard.

Sur le plan économique, l'étude donne à montrer que l’emploi retrouve fin 2021 son niveau de 2001, avec 221 800 emplois. Il est porté par la hausse dans le tertiaire marchand et le développement du régime de la micro-entreprise. Sur la période 2014-2021, la croissance de l’emploi est de 3,4 % dans le Doubs, contre 8,4 % en France métropolitaine.

Diminution de l'emploi salarié

Par ailleurs, depuis 2024, l’emploi salarié diminue. Entre 2017 et 2021, l’emploi public reste stable. Le secteur agricole n’occupe que 2,4 % des emplois, contre 3,6 % au niveau régional. De forte tradition fromagère, deux tiers des 2 500 exploitations sont spécialisées dans l’élevage de vaches laitières. De plus, avec de nombreuses forêts, la part des surfaces cultivées est la plus faible de la région.

Aussi, dans le Doubs, la croissance de l’emploi reste faible fin 2021, malgré une dynamique démographique positive. Le recul dans la filière automobile et la moindre progression du travail frontalier expliquent ce décalage. 

Emploi en hausse dans les PME

Le département "bénéficie toutefois du dynamisme de ses petites et moyennes entreprises et de certains secteurs industriels de pointe" rappelle l'Insee. L’emploi progresse d’ailleurs fortement dans les PME des secteurs de l’industrie textile, de la microtechnique, de la santé, des services aux entreprises ou encore de la fabrication d’équipements électriques.

Le Doubs présente trois facettes : une bande frontalière dynamique démographiquement car possédant des actifs arrêtés par les salaires suisses, un nord-est spécialisé dans l’automobile et en di?culté, et la zone de Besançon où la croissance est plus équilibrée. 

démographie économie emploi étude insee

Publié le 24 octobre à 16h13 par Elodie Retrouvey
Economie

