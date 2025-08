Livret A, prix du gaz, allocation, Linky… Ce qui change au 1er août 2025

À compter du 1er août 2025, alors que les vacances battent leur plein pour de nombreuses et nombreux Français, des changements notables et forcément agréable pour le porte-monnaie sont à noter notamment sur le taux du Livret A, le prix du gaz ou encore les clients refusant toujours l’installation du compteur Linky.

Livret A

Au 1er août 2025, les taux du Livret A et du Livret d’épargne populaire évoluent. Le taux du Livret A est désormais fixé à 1,7 %, et celui du Livret d’épargne populaire (LEP) est fixé à 2,7 %. Le livret A et livret d'épargne populaire sont deux produits d’épargne réglementés par l'État qui décide de son taux de rémunération.

Cette décision est motivée par un niveau d’inflation qui est tombé à 0,88 % au premier semestre et par le rôle central du Livret A dans le financement de l’économie du pays.

Les fonds du livret A permettent de financer le logement social et la politique de la ville. Son taux influence aussi le coût de revient des crédits immobiliers, notamment des bailleurs sociaux, et des crédits aux PME. La baisse du taux du livret A rendra aux acteurs du logement social près d’un milliard d’euros de capacités d’investissement sur deux ans, en raison de l’indexation au taux du livret A de la dette des offices HLM.

Livret d’épargne populaire

La rémunération du livret d’épargne populaire passe à 2,7 %, contre 3,5 % auparavant, alors que la formule prévoyait une baisse du taux à 2,2 %.

Les épargnants modestes éligibles au livret d’épargne populaire (LEP) bénéficient ainsi d’un coup de pouce : le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, conformément à la préconisation du Gouverneur de la Banque de France, déroge à la formule réglementaire en la matière afin de limiter la baisse de taux de ce livret réservé aux ménages les plus modestes.

Hausse de la TVA sur le gaz et l’électricité

La TVA sur les abonnements au gaz et à l’électricité passe de 5,5 % à 20 %, afin de se conformer à une directive européenne imposant un taux de TVA uniforme sur l’ensemble des composantes tarifaires d’un produit énergétique. Jusqu’à cette date, seule la consommation d’énergie était soumise à un taux de 20 %, tandis que l’abonnement bénéficiait d’un taux réduit.

Cette harmonisation fiscale entraîne une forte augmentation du prix des abonnements au gaz et à l’électricité. Pour limiter l’impact de cette hausse sur les consommateurs, deux autres taxes vont être réduites. D’une part, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) va baisser, ce qui amortira partiellement la hausse de l’abonnement électrique. D’autre part, la taxe appelée "accise", prélevée sur la consommation, diminue également entre le 1er août et le 31 décembre 2025.

Concrètement, l’accise sur l’électricité passe de 33,7 €/MWh à 29,98 €/MWh, tandis que celle sur le gaz baisse de 17,16 €/MWh à 15,43 €/MWh. Malgré ces allègements, les petits consommateurs risquent d’être légèrement perdants. En effet, la part fixe de l’abonnement, désormais plus lourdement taxée, pèse davantage dans leur facture que la part variable, concernée par la baisse de l’accise. C’est ce que révèlent les simulations du comparateur du médiateur de l’énergie et de l’application Hello Watt, relayées par MoneyVox.

Le prix du gaz

En août, le prix du gaz augmente, surtout au niveau de l’abonnement :

+16,21 € pour cuisson et eau chaude (total : 134,14 €/an TTC)

+39,97 € pour le chauffage (total : 330,80 €/an TTC)

Soit une hausse de facture d’environ 40 € pour les foyers chauffés au gaz, en grande partie à cause de l’augmentation de la TVA.

En revanche, le prix du kWh baisse légèrement :

Cuisson/eau chaude : 0,13920 €/kWh (vs 0,13970 € en juillet)

Chauffage : 0,10801 €/kWh (vs 0,10852 € en juillet)

Enfin, les prix repères moyens augmentent un peu :

98,22 €/MWh HT (vs 95,47 € en juillet)

141,48 €/MWh TTC (vs 136,36 € en juillet)

Compteurs Linky

À partir du 1er août, les clients qui refusent toujours l’installation du compteur Linky et ne transmettent pas leurs index de consommation devront payer des frais supplémentaires. Enedis facturera 6,48 euros hors taxes tous les deux mois à ces usagers. Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux abonnés pour lesquels une impossibilité technique empêche la pose du compteur, à condition que cette situation soit indépendante de leur volonté.

Allocation de rentrée

L’allocation rentrée sera versée dès le 19 août 2025 en métropole. Elle concerne environ trois millions de familles. Il faut toutefois respecter certains critères pour pouvoir en bénéficier.

Ce sont les ressources à N-2 qui sont prises en compte. Les revenus du foyer ne doivent pas excéder 28.444€ avec un enfant à charge. Ce plafond est augmenté de 6.564 € pour chaque enfant supplémentaire (soir 35.008 € pour 2 et 41.572 € pour 3 enfants).

Si le foyer est déjà allocataire de la Caf, l’aide sera versée automatiquement. Si ce n’est pas le cas, il faudra envoyer un certificat de scolarité à la Caf.