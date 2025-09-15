Local Boxe Club : une rentrée sportive pleine de nouveautés au cœur de la ville !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Quoi de 9 ? • Le Local Boxe Club fait sa rentrée et ouvre grand ses portes aux passionnés comme aux curieux ! Avec une offre toujours plus complète et adaptée à tous, le club confirme sa place incontournable dans le paysage sportif bisontin.

Deux lieux, encore plus d’opportunités

Cette saison, les entraînements se dérouleront dans deux sites en plein cœur du centre-ville :

Salle Granvelle, 4 rue granvelle

Gymnase Bersot, 50 rue bersot

Un emplacement idéal pour faciliter l’accès aux séances, que l’on soit étudiant, actif ou jeune sportif.

Des disciplines pour tous, dès 6 ans !

Sous la responsabilité de Morrade HAKKAR, figure emblématique de la discipline, le Local Boxe Club propose les pratiques sportives suivantes :

Boxe anglaise

Sports de combat pieds-poings

MMA

Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans, permettant une découverte progressive et encadrée des valeurs du sport et du combat.

Nouveaux tarifs adaptés

Afin de permettre à chacun de trouver la formule qui lui correspond, plusieurs options sont disponibles :

Découverte : 50 € / 1 mois

Adapté : 200 € / 6 mois

Licence majeur : 390 € / an

Licence mineur : 290 € / an

Nouveauté : la remise en forme

Parce que le sport ne se limite pas au ring, le club innove cette année avec une offre unique de remise en forme axée sur le renforcement musculaire pour 180 € / an ou 15 € / mois.

Une solution idéale pour améliorer sa condition physique dans une ambiance conviviale et motivante.

Un club, une passion, une communauté

Le Local Boxe Club, c’est bien plus qu’un lieu d’entraînement : c’est un espace de partage, de dépassement de soi et de cohésion, ouvert à tous ceux qui veulent progresser, se défouler ou simplement découvrir une discipline sportive.

Informations et contacts :