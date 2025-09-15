Lundi 15 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Loisirs Sport
Quoi de 9 ?

Local Boxe Club : une rentrée sportive pleine de nouveautés au cœur de la ville !

Publié le 15/09/2025 - 14:00
Mis à jour le 15/09/2025 - 11:40

Quoi de 9 ? • Le Local Boxe Club fait sa rentrée et ouvre grand ses portes aux passionnés comme aux curieux ! Avec une offre toujours plus complète et adaptée à tous, le club confirme sa place incontournable dans le paysage sportif bisontin.

© Élodie R.
© Local boxe club
© Local boxe club
© Local boxe club
1/4 - © Élodie R.
2/4 - © Local boxe club
3/4 - © Local boxe club
4/4 - © Local boxe club

Deux lieux, encore plus d’opportunités

Cette saison, les entraînements se dérouleront dans deux sites en plein cœur du centre-ville :

  • Salle Granvelle, 4 rue granvelle
  • Gymnase Bersot, 50 rue bersot

Un emplacement idéal pour faciliter l’accès aux séances, que l’on soit étudiant, actif ou jeune sportif.

© Local boxe club

Des disciplines pour tous, dès 6 ans !

Sous la responsabilité de Morrade HAKKAR, figure emblématique de la discipline, le Local Boxe Club propose les pratiques sportives suivantes :

  • Boxe anglaise
  • Sports de combat pieds-poings
  • MMA

Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans, permettant une découverte progressive et encadrée des valeurs du sport et du combat.

© Local boxe club

Nouveaux tarifs adaptés

Afin de permettre à chacun de trouver la formule qui lui correspond, plusieurs options sont disponibles :

  • Découverte : 50 € / 1 mois
  • Adapté : 200 € / 6 mois
  • Licence majeur : 390 € / an
  • Licence mineur : 290 € / an

Nouveauté : la remise en forme

Parce que le sport ne se limite pas au ring, le club innove cette année avec une offre unique de remise en forme axée sur le renforcement musculaire pour 180 € / an ou 15 € / mois.

Une solution idéale pour améliorer sa condition physique dans une ambiance conviviale et motivante. 

Un club, une passion, une communauté

Le Local Boxe Club, c’est bien plus qu’un lieu d’entraînement : c’est un espace de partage, de dépassement de soi et de cohésion, ouvert à tous ceux qui veulent progresser, se défouler ou simplement découvrir une discipline sportive.

© Local boxe club

Informations et contacts :

boxe local boxe club rentrée 2025

Publié le 15 septembre à 14h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Loisirs

Haut-Doubs
Loisirs

Le Salsa Cubana Club diversifie son offre de danses latines dans le Haut-Doubs

Depuis six ans, le Salsa Cubana Club, fondé par Emmanuel Robert, promeut la culture cubaine à travers la danse et la musique dans le Haut-Doubs. Avec un enseignement centré sur la musicalité, le rythme, l’interprétation musicale, les pas fondamentaux, le style et les figures, ce club entend faire voyager ses élèves à Cuba… sans quitter la région.

danse emmanuel robert salsa cubana club
Publié le 25 aout à 13h53 par Alexane
Doubs
Loisirs

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, on vous propose une sélection de six randonnées pour terminer l’été en beauté.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 25 aout à 08h07 par Elodie Retrouvey
Besançon
Loisirs Sport
Publi-Infos

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

PUBLI-INFO • C’est décidé, avec la fin de l’été, je m’inscris dans une pratique sportive  durable ! Si vous avez une telle envie, Decathlon, vous propose le samedi 6 septembre (de 10 à 18 h) de découvrir plus d’une dizaine de sports sur le parvis de son magasin de Besançon. Et qui dit découverte, dit partenaires, surprises…

club de sport décathlon rentrée sportive vitalsport
Publié le 25 aout à 07h10 par Macommune.info
Métabief
Loisirs

Que faire autour de Métabief le temps d’un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Métabief.

doubs tourisme métabief randonnée tourisme vacances visite
Publié le 24 aout à 09h00 par Elodie Retrouvey
Doubs
Loisirs

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose quelques adresses de restaurants, avec chacun leur spécificité et un accueil particulier pour tous.

doubs tourisme restaurants tourisme vacances
Publié le 23 aout à 16h40 par Macommune.info
Ornans
Loisirs

Que faire autour d’Ornans pendant un week-end ?

Un été infiniment Doubs • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour d'Ornans.

doubs tourisme ornans randonnée tourisme vacances visite
Publié le 15 aout à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Culture Loisirs

Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 16 aout à 16h18 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Loisirs

Idées sorties dans le Doubs : les parcours aventure !

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, cap sur les parcours aventure adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, pour faire le plein de sensations.

doubs tourisme idées sorties pacours aventure tourisme vacances
Publié le 11 aout à 08h00 par Macommune.info
Baume-les-Dames
Loisirs

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Un été infiniment Doubs  • Durant tout l’été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Tout au long de cet été, vous découvrirez le meilleur de chaque pays touristique. Aujourd’hui, on vous propose un aperçu d’un week-end autour de Baume-les-Dames, dans le Doubs central.

doubs tourisme escalade randonnée tourisme vacances
Publié le 8 aout à 08h00 par Macommune.info

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

Une fleuriste du Jura en lice pour tenter de décrocher le titre de meilleur fleuriste de France
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°4

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 22.85
légère pluie
le 15/09 à 15h00
Vent
6.04 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
74 %
 