Local Boxe Club : une rentrée sportive pleine de nouveautés au cœur de la ville !

Deux lieux, encore plus d’opportunités
Cette saison, les entraînements se dérouleront dans deux sites en plein cœur du centre-ville :
- Salle Granvelle, 4 rue granvelle
- Gymnase Bersot, 50 rue bersot
Un emplacement idéal pour faciliter l’accès aux séances, que l’on soit étudiant, actif ou jeune sportif.
Des disciplines pour tous, dès 6 ans !
Sous la responsabilité de Morrade HAKKAR, figure emblématique de la discipline, le Local Boxe Club propose les pratiques sportives suivantes :
- Boxe anglaise
- Sports de combat pieds-poings
- MMA
Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans, permettant une découverte progressive et encadrée des valeurs du sport et du combat.
Nouveaux tarifs adaptés
Afin de permettre à chacun de trouver la formule qui lui correspond, plusieurs options sont disponibles :
- Découverte : 50 € / 1 mois
- Adapté : 200 € / 6 mois
- Licence majeur : 390 € / an
- Licence mineur : 290 € / an
Nouveauté : la remise en forme
Parce que le sport ne se limite pas au ring, le club innove cette année avec une offre unique de remise en forme axée sur le renforcement musculaire pour 180 € / an ou 15 € / mois.
Une solution idéale pour améliorer sa condition physique dans une ambiance conviviale et motivante.
Un club, une passion, une communauté
Le Local Boxe Club, c’est bien plus qu’un lieu d’entraînement : c’est un espace de partage, de dépassement de soi et de cohésion, ouvert à tous ceux qui veulent progresser, se défouler ou simplement découvrir une discipline sportive.
Informations et contacts :
- Morrade HAKKAR : 06 06 74 99 52
- Mail : contact@localboxeclub.fr
- Site internet : https://localboxeclub.fr