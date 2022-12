Le Parkour est une discipline qui consiste à franchir des obstacles en milieu urbain par des mouvements rapides et agiles sans l’aide de matériel. Lola est une traceuse (les pratiquants de Parkour sont appelés des "traceurs") à 13 ans, lorsque lassée par le judo, elle tombe "sur des vidéos de gens assez connus qui faisaient des choses impressionnantes sur les toits et j’me suis dit que ça me plairait bien". Elle découvre alors l’association des traceurs bisontins et à partir là, la frénésie du Parkour s’empare de la jeune bisontine qui s’entraîne désormais 4 à 5 fois par semaine. Un entraînement intense qui va rapidement porter ses fruits.

Le Manpower, le saut le plus mythique du Parkour

Après plusieurs sauts impressionnants à son actif et des mois d’entraînement, elle se rend le 11 novembre dernier sur LE spot de parkour le plus mythique situé à Evry en banlieue parisienne, le Manpower. Il s'agit d'un saut légendaire popularisé par le film Banlieue 13 de Luc Besson où on y voit au début du film, l’acteur principal y réaliser le saut final mettant un terme à une course poursuite de près de trois minutes sur les toits de Paris.

Womanpower

Pour réaliser ce saut, Lola s’est entraînée durant plusieurs mois afin de maîtriser ce monstre haut de 16 mètres. Malgré la hauteur et la dangerosité d’un tel saut, la jeune femme n’a pas tremblé lorsqu’elle a franchi les 4,5 mètres qui sépare les deux immeubles, devenant ainsi la deuxième femme au monde à l’avoir réussi.

Malgré les risques de la discipline, Lola a la chance d’être soutenue par ses parents. "Maintenant qu’ils voient que je suis passionnée et que je fais attention, ils m’encouragent vraiment là-dedans", nous dit-elle, mais ce n’était pas gagné d’avance. "Quand je leur en ai parlé, ils étaient plutôt énervés car ils avaient peur pour moi", mais ils ont se sont rendus à l’évidence qu’ils ne pourraient pas aller à l’encontre de la passion de leur fille. "Je le ferais quand même, même s’ils ne m’y autorisaient pas", nous confie Lola.

Des objectifs déjà bien tracés

Et Lola ne compte pas s’arrêter là. Elle s’est déjà fixée d'autres objectifs comme un saut sur un toit d’un peu plus de 5 mètres de longueur "et d’une bonne hauteur " à Lausanne. En Angleterre, sur des spots là encore mythiques, où l’un des sauts consistera à "arriver sur un balcon avec les pieds et les mains sur le mur" pour ensuite se hisser à l’aide des bras. Ou encore une descente faite de retournés de balcons en balcons à Lisbonne.

Professionnellement, Lola Roy aimerait également se faire une place dans le Parkour, pour lui permettre de vivre de sa passion. La preuve que la Bisontine sait aussi garder les pieds sur terre.