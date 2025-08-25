Lundi 25 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
CC du Grand Pontarlier
Economie

L’opération O-doo Day fait son retour à Pontarlier…

Publié le 25/08/2025 - 16:36
Mis à jour le 25/08/2025 - 16:36

Lancée en 2020 par la fédération Commerce et artisanat du Grand Pontarlier, l’opération O-doo Day est renouvelée à partir du 11 septembre 2025. Zoom sur les détails de cet événement…

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Les quatre associations de commerçants de l’agglomération pontissalienne (Commerce Pontarlier Centre / Les Commerces de Doubs / Houtaud Commerces / Association des Grands-Planchants-Gravilliers) réunies au sein de la Fédération Commerce et Artisanat Grand Pontarlier.

"Cette initiative permet aux consommateurs de bénéficier d'un pouvoir d'achat supplémentaire, tout en soutenant activement nos commerces locaux", explique la fédération Commerce et artisanat du Grand Pontarlier qui tient à rappeler que cette opération est rendue possible grâce au soutien économique de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier. En effet, l’événement est soutenu à hauteur de 20.000 euros.

Comment participer ?

L’opération est disponible dès le 11 septembre et jusqu’à épuisement de la dotation (20.000 €) pour l’achat de chèques-cadeaux Commerce Grand Pontarlier en ligne sur le site www.commerce-grand-pontarlier.fr . Dès 50 € d’achat, 10 € sont offerts. Deux participations sont possibles par foyer et les chèques-cadeaux sont valables jusqu’au 31 décembre 2027 (ils sont utilisables chez les adhérents de la Fédération Commerce et Artisanat Grand Pontarlier).

Remarque : les chèques-cadeaux peuvent également être expédiés par la Poste (selon conditions habituelles, frais de port en supplément), ou retirés dans les locaux de la Fédération Commerce et Artisanat Grand Pontarlier à partir du mardi 16 septembre 2025.

Allez + loin

commerce o-doo day

Publié le 25 aout à 16h36 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Grand Besançon Métropole
Economie Nature

Deux nouveaux forages pour sécuriser l'apport en eau du Grand Besançon

Le lundi 18 août 2025, le préfet du Doubs a placé le département en alerte renforcée sécheresse, entraînant des mesures de restriction pour l’utilisation de l’eau. Dans un contexte de changement climatique, de tels épisodes pourraient se multiplier. C’est pourquoi, le mercredi 20 août, Grand Besançon Métropole a inauguré deux forages, qui contribuent à sécuriser l’approvisionnement en eau de Besançon et de ses environs.

christophe lime forage gestion de l'eau Grand Besançon Métropole source de la loue
Publié le 24 aout à 10h41 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Concours ”Initiative au féminin” : l’appel à candidature est ouvert en Bourgogne Franche-Comté

”Initiative au féminin” a été créé pour récompenser des femmes qui ont franchi le pas de la création ou de la reprise d’entreprise. Les femmes qui ont un projet d’entreprise en Bourgogne Franche-Comté sont appelées à participer au concours 2025 pour tenter de remporter une dotation financière.

entreprise femme
Publié le 20 aout à 16h41 par Elodie Retrouvey
France
Economie Education

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à "assumer le coût de la rentrée scolaire" rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

aide allocation caf finances rentree scolaire
Publié le 19 aout à 10h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Sondage – Seriez-vous prêt à consommer des médicaments recyclés ?

C’est l’une des dernières proposition de la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin, recycler les médicaments rapportés en pharmacie afin de limiter le gaspillage des médicaments estimé à 1,5 milliard d’euros par an. Les médicaments seraient alors, après analyses, remis dans le marché. Mais, en tant que consommateur, seriez-vous prêt à prendre des médicaments recyclés ? C’est notre sondage de la semaine !

médicament ministre de la santé recyclage sondage
Publié le 23 aout à 11h05 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Economie Société

Un cabinet pontissalien se donne pour mission de “simplifier la vie administrative des contribuables”

À Pontarlier, le cabinet Dolorès analyse les taxes locales pour corriger les erreurs fréquentes de calcul pour les particuliers comme pour les professionnels. Et des erreurs, il y en a beaucoup, soit 30% des déclarations en France. Vincent Humbert nous éclaire sur un système souvent opaque et nous livre ses conseils…

dolores impôts taxe taxe foncière vincent humbert
Publié le 21 aout à 10h03 par Alexane
France
Economie Société

Arnaques à l’assurance retraite : la caisse nationale d’assurance vieillesse tire la sonnette d’alarme

En ce mois d’août 2025, les arnaques sur internet se multiplient, et visent souvent les plus vulnérables. De plus en plus, de faux conseillers en assurances retraites promettent des placements lucratifs, sous couvert de prétendues revalorisations. Il est important de prendre conscience des dangers de telles menaces pour mieux s’en protéger.

arnaque caisse nationale d'assurance vieillesse faux conseillers retraites
Publié le 12 aout à 14h00 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Economie Nature

Un dispositif permettant d’abreuver les vaches grâce à l’eau de pluie installée dans le Doubs

Lancée en 2024 par l’entreprise Ocene, Ekorain est une innovation qui permet de réutiliser l’eau de pluie traitée pour abreuver les animaux d’élevage. Une première installation de ce dispositif a été mis en place dans une exploitation laitière de Mont-de-Laval dans le Doubs. 

eau de pluie éleveur innovation
Publié le 12 aout à 11h42 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Un nouvel appel à projets pour soutenir la filière graines et plants

Dans le cadre de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, présenté en mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont lancé le 7 août 2025 une nouvelle édition de l’appel à projets en faveur de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers. Les projets sont à déposer avant le 15 septembre 2025. 

annie genevard appel à projet ministère de l'agriculture
Publié le 15 aout à 15h42 par Elodie Retrouvey
France
Economie

Comment demander un prêt étudiant garanti par l’État ?

Le prêt étudiant garanti par l’État permet aux étudiants de financer leurs études sans avoir à fournir de caution personnelle ou de justificatif de revenus. Il s'agit d'un dispositif soutenu par l’État pour faciliter l’accès au crédit à la consommation dans le cadre de la vie étudiante. Voici ce qu’il faut savoir pour en bénéficier.

banque prêt étudiant remboursement
Publié le 10 aout à 11h20 par Alexane

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Les grands rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer à Besançon
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 24.5
couvert
le 25/08 à 18h00
Vent
1.27 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
53 %
 