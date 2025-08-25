L’opération O-doo Day fait son retour à Pontarlier…

Lancée en 2020 par la fédération Commerce et artisanat du Grand Pontarlier, l’opération O-doo Day est renouvelée à partir du 11 septembre 2025. Zoom sur les détails de cet événement…

Les quatre associations de commerçants de l’agglomération pontissalienne (Commerce Pontarlier Centre / Les Commerces de Doubs / Houtaud Commerces / Association des Grands-Planchants-Gravilliers) réunies au sein de la Fédération Commerce et Artisanat Grand Pontarlier.

"Cette initiative permet aux consommateurs de bénéficier d'un pouvoir d'achat supplémentaire, tout en soutenant activement nos commerces locaux", explique la fédération Commerce et artisanat du Grand Pontarlier qui tient à rappeler que cette opération est rendue possible grâce au soutien économique de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier. En effet, l’événement est soutenu à hauteur de 20.000 euros.

Comment participer ?

L’opération est disponible dès le 11 septembre et jusqu’à épuisement de la dotation (20.000 €) pour l’achat de chèques-cadeaux Commerce Grand Pontarlier en ligne sur le site www.commerce-grand-pontarlier.fr . Dès 50 € d’achat, 10 € sont offerts. Deux participations sont possibles par foyer et les chèques-cadeaux sont valables jusqu’au 31 décembre 2027 (ils sont utilisables chez les adhérents de la Fédération Commerce et Artisanat Grand Pontarlier).

Remarque : les chèques-cadeaux peuvent également être expédiés par la Poste (selon conditions habituelles, frais de port en supplément), ou retirés dans les locaux de la Fédération Commerce et Artisanat Grand Pontarlier à partir du mardi 16 septembre 2025.