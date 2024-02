Une love room à Saint-Vit : l’EgliX “pour une expérience pas très catholique”

Arnaud et Fanny Girard, tous les deux Francs-Comtois et adeptes de concepts pour le moins atypiques, ont ouvert, lundi 5 février 2024, leur première love room, l’EgliX. Situé au centre de Saint-Vit, ce lieu a pour objectif de créer une connexion plus profonde avec son partenaire dans une atmosphère "à la fois cosy et étonnante".

Déjà habitués de la gestion de logements saisonniers, les deux Francs-Comtois ont souhaité se lancer dans une aventure plus insolite en proposant une love room à la location, une première pour eux. Entre Dole et Besançon, les propriétaires y voient un réel potentiel à Saint-Vit puisque l’appartement est situé au centre de la ville, ce qui permet aux couples de se rendre à pied dans des restaurants et autres commerces de proximité, "une fois arrivé, il n’y a plus besoin de reprendre la voiture".

C'est un logement qu'Arnaud décrit comme "un endroit pour les couples qui fait qu’on peut se retrouver en amoureux, en découverte et passer un moment hors du temps". L’appartement comprend une chambre de 25 m2, une salle de bain ainsi qu’un salon-séjour-salle à manger de 12m2 sortant complètement de l’ambiance de la love room. Il s’agit ici d’un coin plus classique, plus neutre, pour que les couples puissent retrouver un lieu standard en sortant de la chambre.

Une chambre de luxure à la 50 nuances de Grey

"Notre objectif, c’était vraiment de proposer une love room luxueuse ". Au programme : baignoire balnéo, lit king size en bois de charpente, balançoire, une croix de Saint-André et toute autre prestation mise en place sur demande. “Ce qu’on veut, c’est que tous types de personnes puissent venir dans ces lieux et s’y sentir bien”, explique Arnaud, "permettre à chaque personne qui vient y passer une nuit, de s’accommoder de matériel que l’on n’a pas forcément à la maison, de pouvoir sortir du quotidien, en restant près de chez soi et tout ça dans un endroit sur mesure”, ajoute-t-il.

Le prix pour la nuit 100% plaisir à l’EgliX s'élève à 190€ du lundi au jeudi soir, et de 240€ les vendredis et samedis soir.

Info +