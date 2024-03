Lundisociable revient le 11 mars 2024 sur le thème des mobilités à Besançon !

D’entrée libre et gratuite, ouvert à tous les publics, particuliers, associations ou professionnels, le forum propose de découvrir sur stands (Grand Kursaal) ou à travers plusieurs tables rondes thématiques (Salle Proudhon - Kursaal) les enjeux, les acteurs, les dispositifs qui associent la question des mobilités à l’action sociale.

Quelles actions, quelles coordinations pour que la mobilité, enjeu central en matière de développement durable, soit vecteur d’insertion et de lien social, garante d’une ville apaisée, inclusive et accessible au plus grand nombre, quel que soit l’âge, le niveau de revenu, le handicap ?

Tels sont les sujets portés à Besançon, mais aussi sur d’autres territoires par les élus, les collectivités, les associations et les usagers.

Lundisociable est l’occasion de retrouver sur plus de 20 stands, entre autres participants : la Roue de secours, la Croix rouge, Agir Solidarité, le Comité départemental handisport, l’association Manivelles-Vélo Campus, les Salins de Bregille CRDV, le Secours populaire, Agirc Arrco, la Carsat, Ginko, Mobigo, les services du CCAS de Besançon, mais aussi les services de la Ville de Besançon et de Grand Besançon Métropole (Service Etudes et travaux, Direction des Grands travaux…) et le comité départemental handisport, le groupe d’experts d’usage, Agir Mobilité.

Lundisociable nous permettra donc d’échanger, de découvrir des solutions mises en œuvre à Besançon et ailleurs, d’imaginer ensemble des pistes d’innovation.

Le programme

Ouverture à 13h30 au Grand Kursaal,

14h00 : Propos d’ouverture par Anne Vignot (Grand Kursaal)

14h15 - 14h45 : Pour l'ouverture du forum, Anthony Poulin, adjoint aux finances, en charge des questions de développement durable, Sylvie Wanlin, adjointe à la solidarité et vice-présidente du CCAS, ainsi que Marie Zehaf, vice-présidente de Grand Besançon Métropole en charge des transports et des mobilités aborderont les grands enjeux sociaux de la mobilité et la façon dont ils s'en emparent dans le cadre de leurs mandats.

18h00 : au Grand Kursaal, le prix de l'innovation sociale 2024 sera remis à une association bisontine, récompensée pour un projet d'action innovante liant mobilité et action sociale.

À partir de 15h00 : Salle Proudhon,

Plusieurs tables rondes réunissant élus, techniciens et associations apporteront une vision panoramiquede différentes actions et dispositifs en lien avec la mobilité et les enjeux de l’intervention sociale :

15h00 - 15h30 : Les mobilités : moteur d’insertion sociale

15h30 - 16h00 : Mobilités solidaires : expériences de territoires

16h45 - 17h15 : La mobilité, vecteur de lien social et d'autonomie

17h15 – 17h45 : La mobilité dans une ville inclusive et accessible

