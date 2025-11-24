Lundi 24 Novembre 2025
Besançon
Politique

Marie-Guite Dufay et Dominique Voynet appellent à "l’union des forces de la gauche et de l’écologie" à Besançon

Publié le 24/11/2025 - 15:15
Mis à jour le 24/11/2025 - 15:20

Municipales 2026 • L’ancienne présidente socialiste de la Région Bourgogne - Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et la députée écologiste du Doubs, Dominique Voynet, publient une lettre ouverte ce lundi 24 novembre appelant à l’unité de la majorité municipale sortante autour de la maire Anne Vignot (EELV), en vue des prochaines échéances locales. 

Dominique Voynet et Marie-Guite Dufay © Alexane Alfaro
Dominique Voynet et Marie-Guite Dufay © Alexane Alfaro

Selon elles, l’héritage politique de la ville serait "menacé" par une extrême droite qu’elles qualifient de "sans tabous ni complexes" et par "une droite agressive". Les deux élues rappellent leur attachement à la capitale comtoise. "Notre ville est magnifique. Comme toutes celles et ceux qui y vivent, nous y sommes attachées", écrivent-elles. Elles insistent sur "ses habitants qui ont toujours fait de leur diversité une richesse" ainsi que sur "son histoire de résistance et d’audace".

Les signataires saluent également le cadre naturel et patrimonial, évoquant "la beauté de sa citadelle" et "son cadre de nature".

Un héritage social, environnemental et scientifique revendiqué

Dufay et Voynet soulignent la diversité des racines progressistes de la ville. Elles se disent "fières de l’héritage des socialistes utopiques, des premières coopératives ouvrières" ou encore de "la première expérimentation nationale sur le Minimum social garanti, ancêtre du RSA".

Elles rappellent ensuite l’engagement précoce de Besançon pour l’environnement, citant "la préservation de son environnement et le souci de la sobriété énergétique, des transports publics et de l’adaptation au changement climatique".

Le dynamisme scientifique et universitaire fait également partie des thèmes mis en avant, notamment "l’excellence internationale du Laboratoire Femto-St" et "l’attractivité pour les étudiants". Les élues mentionnent enfin "la vitalité de sa vie associative", "la créativité de ses artistes" et l’"engagement solidaire" de la population.

Un rappel de la tradition politique locale

La lettre célèbre les valeurs historiques de la ville : "Besançon porte depuis toujours des valeurs de solidarité, de fraternité, d’accueil et de justice". Les deux signataires citent successivement les anciens maires Jean Minjoz, Robert Schwint et Jean-Louis Fousseret, assurant qu’"Anne Vignot, avec son équipe, s’est inscrite dans cette continuité".

Une alerte face à une "menace" politique

Le cœur de l’appel porte sur ce que les autrices considèrent comme un risque électoral pour 2026. Selon elles, "l’héritage progressiste de Besançon serait menacé, par une extrême droite sans tabous ni complexes et par une droite agressive, qui s’est unie pour « conquérir » une ville qui lui résiste depuis plus d’un siècle".

Elles mettent en garde contre les divisions internes à la majorité municipale : "La gauche ne saurait céder au poison de la division alors même qu’elle est au fond d’accord sur l’essentiel".

Un appel à la constitution d’une équipe unie

Les deux responsables politiques invitent la majorité sortante à resserrer les rangs : "Nous conjurons les forces de la majorité municipale sortante de s’unir, de constituer une équipe solide autour de la maire sortante".

Leur objectif affiché : "poursuivre le travail engagé pour mieux vivre ensemble, renforcer l’attractivité économique [...] et protéger ses habitants de toutes les violences ainsi que de la menace du réchauffement climatique".

Lettre ouverte intégrale :

Lettre ouverte 

POUR QUE BESANÇON RESTE BESANÇON, l’union des forces de la gauche et de l’écologie est le seul chemin

Notre ville est magnifique.
Comme toutes celles et ceux qui y vivent, nous y sommes attachées.

Attachées à ses habitants qui ont toujours fait de leur diversité une richesse et n’ont jamais prêté l’oreille à ceux qui cherchent à nous diviser.
Attachées à son histoire de résistance et d’audace.
Attachées à sa noblesse, à la beauté de sa citadelle, à son cadre de nature.

Notre ville est extraordinaire.
Comme toutes les Bisontines et tous les Bisontins, nous en sommes fières.

Fières de l’héritage des socialistes utopiques, des premières coopératives ouvrières, de la première expérimentation nationale sur le Minimum social garanti, ancêtre du RSA, de sa tradition autogestionnaire et de ses luttes pour la dignité ouvrière ; 

Fières de la façon dont, très tôt, Besançon a eu à cœur la préservation de son environnement et le souci de la sobriété énergétique, des transports publics et de l’adaptation au changement climatique ; 

Fières de la dynamique économique issue de l’horlogerie et des microtechniques, et de la place de pionnière de Besançon dans l’émergence d’une filière des biothérapies ;

Fières du classement de son Université, des réussites de ses chercheurs stimulés par l’excellence internationale du Laboratoire Femto-St et de son attractivité pour les étudiants ; 

Fières de la vitalité de sa vie associative, de la créativité de ses artistes et des belles valeurs de ses sportifs ;

Fières de l’engagement solidaire de ses élus et de ses habitants contre la pauvreté, la solitude, le handicap et toutes les exclusions ; 

Fières du refus par les Bisontins du projet de Grand Canal, destructeur pour la vallée du Doubs, et de l’énergie des habitants à défendre la biodiversité des collines de Besançon ;

Fières du socle large de services publics, appréciés de la population, pour la culture, le sport, l’éducation, les transports en commun, l’accès à l’eau à des prix maîtrisés.

Besançon porte depuis toujours des valeurs de solidarité, de fraternité, d’accueil et de justice. Au fil des années, ses maires, Jean Minjoz, Robert Schwint, Jean-Louis Fousseret, les ont fait vivre. Anne Vignot, avec son équipe, s’est inscrite dans cette continuité. 

Si nous prenons la parole, c’est parce que leur héritage est aujourd’hui menacé, par une extrême droite sans tabous ni complexes et par une droite agressive, qui s’est unie pour « conquérir » une ville qui lui résiste depuis plus d’un siècle. 

Face à cette menace, la gauche ne saurait céder au poison de la division alors même qu’elle est au fond d’accord sur l’essentiel et peut être fière du travail réalisé en commun depuis six ans. 

Conscientes de notre responsabilité, nous conjurons les forces de la majorité municipale sortante de s’unir, de constituer une équipe solide autour de la maire sortante, afin de poursuivre le travail engagé pour mieux vivre ensemble, renforcer l’attractivité économique de notre belle ville et protéger ses habitants de toutes les violences ainsi que de la menace du réchauffement climatique.

À Besançon, le 24 novembre 2025

Marie-Guite Dufay

Dominique Voynet

dominique voynet marie-guite dufay municipale 2026

Publié le 24 novembre à 15h15 par Alexane
