Mars Bleu à Thise : 1.747€ récoltés lors de la marche contre le cancer

Le samedi 18 mars à 14h, se déroulerait une marche bleue de 5 km à Thise, avec un départ et arrivée à l’aérodrome. L’année dernière, 1.533€ ont été reversés à la Ligue contre le cancer du Doubs -Besançon, ce qui a permis de financer la recherche et d’aider les malades et leurs proches. Cette année, pas moins de 1.747€ ont été reversés à l’association grâce aux 300 participants.

Infos +

Le cancer colorectal touche chaque année plus de 43.000 personnes en France. Il est responsable de plus de 17.000 décès. Pourtant, détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10. C’est pourquoi la Ligue contre le cancer se mobilise durant tout le mois de mars pour faire la promotion du test de dépistage, recommandé tous les 2 ans aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans.