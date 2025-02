Météo : un premier beau week-end de février en Franche-Comté

Samedi le soleil dominera une bonne partie de la région dès la matinée. Seul Lons-le-Saunier restera un peu dans la brume tandis que les éclaircies seront plus timides sur Belfort. L’après-midi la situation s’arrange heureusement puisque toute la région profitera d’un franc soleil.

Du côté des températures, le matin Météo France prévoit a 1°C à Pontarlier, Belfort, Lons-le-Saunier et Morez, 2°C à Vesoul et 3°C à Besançon et Dole.

Dans l’après-midi, le mercure monte légèrement avec 4°C à Belfort, 5°C à Pontarlier et Morez, 5°C à Lons et 7°C à Besançon, Vesoul et Dole.

Dimanche c’est cette fois Dole qui se réveillera dans le brouillard tandis que les éclaircies seront plus timides à Lons-le-Saunier. En revanche partout ailleurs le soleil brillera en Franche-Comté.

Dans la matinée ce sera toutefois le retour des températures négatives avec -4°C à Pontarlier, -3°C à Morez, et 0°C seulement partout ailleurs.

Côté ciel, pas de changement ou presque dans l’après-midi puisque Dole restera dans le brouillard tandis que Belfort sera tout comme Lons sous de belles éclaircies. Les autres coins de Franche-Comté resteront eux sous le soleil.

Le mercure en revanche évoluera dans l’après-midi où l’on attend 4°C à Morez, Belfort et Lons, 5°C à Besançon et Dole et 6°C à Pontarlier et Vesoul.

Bon week-end !