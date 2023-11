Météo : un week-end gris et sous la pluie en Franche-Comté

D'après les prévisions de Météo France, la tempête Domingos attendue sur la façade Atlantique dès ce samedi 4 novembre apportera quelques rafales de vent qui placeront la Franche-Comté en vigilance jaune dès 10h. En plus de cela, la pluie devrait être présente une bonne partie du week-end de ces 4 et 5 novembre 2023.

Samedi matin, toute la région se réveillera sous un ciel très nuageux. Côté températures, Météo France annonce 5°C à Morez, 6°C à Pontarlier, 18°C à Belfort, 9°C à Besançon, Dole et Vesoul et 10°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi la pluie fera son arrivée partout en Franche-Comté et ne permettra pas de réchauffer l'atmosphère, il fera 7°C à Morez, 8°C à Pontarlier, 10°C à Belfort, Lons et Dole et 11°C à Vesoul et Besançon.

Dimanche matin, ce sera à peine mieux puisque Météo France ne prévoit que de rares averses sauf pour Morez et Pontarlier qui seront encore arrosés. Du côté des températures, prévoyez 6°C à Morez, 7°C à Pontarlier, 12°C à Lons et 11°C partout ailleurs.

L’après-midi, le temps restera similaire à la matinée et les températures évolueront peu avec toujours 6°C à Morez et 7°C à Pontarlier, Il fera 10°C à Belfort, 11°C à Besançon et Vesoul et 12°C à Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !