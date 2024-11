Michael Schønwandt, nouveau président du jury du concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon

"Reconnu comme l’un des grands noms de la direction d’orchestre, le Danois Michael Schønwandt a dirigé de très prestigieuses maisons en Europe. Il est également très engagé dans la transmission et dans la formation des jeunes artistes", explique le festival international de musique Besançon Franche-Comté.

Depuis 2021, Michael Schønwandt dirige notamment l’Orchestre Français des Jeunes, en résidence chaque année à la Saline royale d’Arc-et-Senans.

"Michael Schønwandt incarne parfaitement l’esprit du concours, qui met en lumière tous les deux ans les futurs talents de la direction d’orchestre", précisent les organisateurs.

Michael Schønwandt en quelques mots

Né à Copenhague, Michael Schønwandt est aujourd’hui directeur musical de l'Orchestre Français des Jeunes (2021), et chef invité principal de l'Orchestre national de Belgique (2022). Entre 2015 et 2023, Michael Schønwandt fut chef principal de l'Orchestre national de Montpellier. Le maestro a également occupé les postes de : directeur musical de l’Opéra Royal de Copenhague, de l’Orchestre Royal du Danemark et du Berliner Sinfonie-Orchester (1992-1998) ; premier chef invité de La Monnaie à Bruxelles (1984-1987), de l’Orchestre national de la Radio Danoise et de l’Orchestre de la Beethovenhalle à Bonn ; chef principal invité de l’Orchestre Royal des Flandres ainsi que du Staatstheater Stuttgart. Michael Schønwandt a dirigé de très nombreuses formations internationales et réalisé plusieurs enregistrements notamment avec le Royal Danish Radio Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Nice ou l’Opéra Royal de Copenhague.

Les étapes du 59e Concours

La 59? édition du Concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon se déroulera d’avril à septembre 2025. À l'issue de présélections organisées au printemps 2025, vingt candidats seront sélectionnés pour les épreuves finales qui débuteront en public à l'occasion de la 78? édition du Festival de musique.

Infos +

Inscriptions : du 16 au 23 janvier 2025

Présélections : du 14 avril au 3 mai (Besançon, Séoul, Paris, Berlin et Montréal)

Épreuves finales : du 22 au 27 septembre 2025 à Besançon.

(Communiqué)