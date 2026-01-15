Mobilisation agricole ce jeudi à Dijon

Estimant que "la souveraineté alimentaire est menacée" et dénonçant un "parcours du combattant des démarches administratives", la profession appelle à se réunir ce jeudi à Dijon afin de réclamer "des mesures concrètes", notamment en appelant les eurodéputés à voter pour la saisine de la Cour de justice concernant le Mercosur le 20 janvier prochain à Strasbourg.
Parmi les revendications, les agriculteurs exigent également :
- La mise en place du contrôle unique d’exploitation agricole
- Un plan loup "digne de ce nom" permettant de "réguler rapidement et efficacement ce prédateur"
- Un budget de la PAC qui doit "tenir compte de l’inflation"
- Un plan de sortie de crise pour les grandes cultures avec des moyens financiers suffisants
- Des laissez-passer "pour une reprise rapide des exportations des broutards vers l’Italie ou de veaux pour l’Espagne".