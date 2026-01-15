Jeudi 15 Janvier 2026
Alerte Témoin
Dijon
Economie Société

Mobilisation agricole ce jeudi à Dijon

Publié le 15/01/2026 - 09:33
Mis à jour le 15/01/2026 - 09:04

À l’appel de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA BFC) et des Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté (JA FC), les agriculteurs sont attendus ce jeudi 15 janvier pour une mobilisation à Dijon devant les bureaux de l’Office français de la biodiversité dès 11h. 

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Estimant que "la souveraineté alimentaire est menacée" et dénonçant un "parcours du combattant des démarches administratives", la profession appelle à se réunir ce jeudi à Dijon afin de réclamer "des mesures concrètes", notamment en appelant les eurodéputés à voter pour la saisine de la Cour de justice concernant le Mercosur le 20 janvier prochain à Strasbourg. 

Parmi les revendications, les agriculteurs exigent également : 

  • La mise en place du contrôle unique d’exploitation agricole
  • Un plan loup "digne de ce nom" permettant de "réguler rapidement et efficacement ce prédateur"
  • Un budget de la PAC qui doit "tenir compte de l’inflation"
  • Un plan de sortie de crise pour les grandes cultures avec des moyens financiers suffisants
  • Des laissez-passer "pour une reprise rapide des exportations des broutards vers l’Italie ou de veaux pour l’Espagne".

Publié le 15 janvier à 09h33 par Elodie Retrouvey
Economie

Dijon
