Mobilisation agricole ce jeudi à Dijon

À l’appel de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA BFC) et des Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté (JA FC), les agriculteurs sont attendus ce jeudi 15 janvier pour une mobilisation à Dijon devant les bureaux de l’Office français de la biodiversité dès 11h.

Estimant que "la souveraineté alimentaire est menacée" et dénonçant un "parcours du combattant des démarches administratives", la profession appelle à se réunir ce jeudi à Dijon afin de réclamer "des mesures concrètes", notamment en appelant les eurodéputés à voter pour la saisine de la Cour de justice concernant le Mercosur le 20 janvier prochain à Strasbourg.

Parmi les revendications, les agriculteurs exigent également :