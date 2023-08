Mondial des arts à Los Angeles : la Bisontine Audrey Voegtlin revient avec trois médailles !

"Je suis sur un nuage, j’ai beaucoup investi dans ce projet et ça a payé”, confie la jeune comédienne Audrey Voegtlin. Membre de l'équipe de France, l'artiste s'est entraînée pendant plusieurs mois, entourée de professionnels du milieu. "On avait des week-ends de formation, je préparais mes numéros. Je devais en présenter deux dans la catégorie théâtre et un troisième en chant", précise-t-elle.

Une quarantaine de pays à l'affiche

Des représentations artistiques, récompensées lors du championnat. Au total, près de 40 pays ont été représentés. Chaque candidat avait le choix entre plusieurs catégories dont le chant, le théâtre, le mannequinat, et le cirque. Une minute seulement, c'était le temps maximum pour convaincre le jury. "Pour mes deux numéros en théâtre, j'ai fait des reprises de films. Puis pour le chant, j'avais également repris le passage d'un film, je chantais et je dansais en même temps", se souvient-t-elle. Émotion, talent, créativité, chaque jury avait son critère spécifique pour classer les artistes.

Une bourse pour une prestigieuse école

Et si Audrey Voegtlin n'est pas allée jusqu'en finale, elle a cependant obtenu deux médailles d'argent en théâtre et une troisième, en or lors du chant. "C'est un système de notes. Même si on ne va pas en finale, on peut recevoir des médailles", poursuit-elle. Une victoire, qui marque le fruit d'un travail de longue haleine. En plus des trois médailles, la jeune artiste s'est vu remettre une bourse pour une école de théâtre, celle de Lapac, Los Angeles Performing Arts Conservatory. Dans quelques mois donc, cette jeune passionnée s'envolera dans un autre monde pour poursuivre sa quête, celle de se faire une place dans le monde artistique. "Même si je viens d'une petite ville, je voulais montrer que l'on pouvait quand même faire de grandes choses", conclut-elle, encore toute émerveillée.