Championnat mondial des arts de la scène : Audrey Voegltin représentera Besançon à Hollywood !

Créé par le fondateur de Miss Univers, Griff O'Neil, le World Championship Of Performing Art (WCOPA) réunit des artistes issus de 60 pays différents pour concourir dans les catégories suivantes : chant, danse, théâtre, musique, cirque et mannequinat. Passionnée par les arts depuis sa tendre enfance, Audrey Voegltin s'est naturellement tournée vers le chant et le théâtre. "J'ai toujours adoré être sur scène, incarner différents personnages, transmettre des émotions aux gens. Il y a tellement de possibilités, de choses à tester, à dire. C'est un métier ou la créativité est infinie et j'adore ça" précise-t-elle.

Un numéro d'une minute à préparer

Une passion reconnue puisque l'artiste n'a pas attendu le concours américain pour briller. "J'ai participé à la finale nationale de Cannes en 2021 où j'ai remporté une médaille de bronze dans la catégorie acting", ajoute-t-elle. En 2022, elle s'est cette fois-ci présenter devant les membres d'un jury composé d'Anastasia Gaï ou encore Oscar Sisto où elle a été sélectionnée pour rejoindre l'équipe de France au championnat mondial aux États-Unis. Comme chaque année, les artistes pourront choisir trois catégories ou plus et auront un thème imposé en amont. Ils devront préparer un numéro d'une minute et le présenter devant le jury et le public.

Des contrats au sein de prestigieuses écoles

Les trois premiers vainqueurs de chaque catégorie recevront une médaille, des bourses, des prix ou des contrats dans des écoles prestigieuses comme New York Film academy ou encore le Millenium dance complex. L'objectif pour chaque participant reste le même : se faire repérer et poursuivre son rêve sur le long terme... "Ce sera mon premier aussi important, j'ai déjà participé à d'autres et quelques castings mais à plus petite échelle. Là, on passe aux choses sérieuses !" conclut-elle.

Info +

Le concours réunira environ 1500 participants du monde entier.