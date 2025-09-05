Vendredi 5 Septembre 2025
Besançon
Politique

Municipale 2026 : la gauche divisée à Besançon

Publié le 05/09/2025 - 09:27
Mis à jour le 05/09/2025 - 08:54

La gauche va se présenter divisée à l'élection municipale de Besançon, le PS ayant annoncé mercredi 3 septembre 2025 une liste séparée de celle de la maire écologiste sortante Anne Vignot, récemment alliée à LFI. 

© Photos Alexane Alfaro
© Photos Alexane Alfaro

Le patron du Parti socialiste du Doubs, Jean-Sébastien Leuba, allié à Place publique et Cap21, a lancé mercredi soir sa propre liste pour le scrutin de mars prochain. La liste "Besançon forte et solidaire" propose une "ligne programmatique" axée sur la solidarité, l'économie, l'écologie et la tranquillité publique, a précisé jeudi à l'AFP M. Leuba.

Selon lui, la présence de deux listes de gauche aux prochaines municipales est un "avantage" pour les Bisontins, qui vont "vont pouvoir choisir entre deux gauches respectables".

Le Parti communiste, qui compose l'actuelle majorité municipale avec le PS, EELV, Génération.s et À gauche citoyens, ne s'est pas positionné pour l'instant.

Vignot élue avec seulement 566 de plus

Anne Vignot (EELV) avait été élue en 2020 sur une liste d'union comprenant socialistes et communistes, mais pas La France insoumise. Or, LFI a annoncé en mai dernier son ralliement à la liste de l'édile pour les municipales 2026, estimant qu'elle était "légitime" en tant que maire sortante.

Les socialistes de Besançon ont à la même période passé un accord avec Place publique, le parti de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui refuse toute alliance avec LFI, enjoignant aux écologistes de choisir leur partenaire.

En 2020, la liste d'union de Mme Vignot avait devancé de seulement 566 voix le candidat des Républicains (LR), Ludovic Fagaut.

(AFP)

Publié le 5 septembre à 09h27 par Elodie Retrouvey
