Municipale 2026 : Laurent Croizier en pourparler avec Ludovic Fagaut

Trois jours après l’annonce officielle de la candidature de Ludovic Fagaut aux élections municipales de 2026, placée sous le signe du rassemblement politique , Laurent Croizier n’a pas tardé à répondre au chef de file de l’opposition bisontine. Le député Modem du Doubs a annoncé dans un communiqué ce samedi 4 octobre 2025 vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon.

Estimant que "depuis cinq ans, la municipalité écologiste a tourné le dos aux sujets majeurs qui préoccupent les Bisontines et les Bisontins" à savoir selon lui, "la sécurité, l’emploi, la qualité de vie et l’ambition que mérite une grande capitale régionale", Laurent Croizier juge désormais qu’une "alternance est vitale" pour donner à Besançon "un projet à la hauteur de ses ambitions".

C’est en ce sens que le député dit vouloir engager les discussions avec Ludovic Fagaut "afin de bâtir un grand rassemblement, condition indispensable pour offrir l’alternance à Besançon".

Pour rappel, le candidat du parti Horizons, Eric Delabrousse, tiendra quant à lui une conférence de presse ce mardi 7 octobre 2025 aux côtés d’Agnès Martin (Renaissance).