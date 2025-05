Municipales à Besançon : À gauche citoyens ! pour une union autour d’Anne Vignot, Place publique aussi, mais sans LFI

À un an des élections municipales de 2026, les discussions s’intensifient au sein de la gauche bisontine. Le débat porte notamment sur le périmètre de l’union des forces de gauche et écologistes. Sollicitée par le Parti socialiste, l’association À gauche citoyens ! vient de réaffirmer sa position : elle souhaite une union ”la plus large possible” autour de la maire sortante Anne Vignot. Place publique réagit également à une union de la gauche, ce jeudi 22 mai.

Dans un communiqué publié, à l’issue de son assemblée générale, ce jeudi 22 mai, l’association, qui compte trois élu(e)s au sein de la majorité municipale actuelle, insiste sur sa volonté d’ouverture à toutes les composantes de la gauche. ”L'association À gauche citoyens ! a toujours, depuis sa création, œuvré pour le rassemblement le plus large de la gauche et des écologistes et cela quelles que soient les différentes élections”, rappelle-t-elle.

Répondant à la demande du Parti socialiste de clarifier sa position vis-à-vis d’un éventuel élargissement de la coalition municipale à La France insoumise, À gauche citoyens ! se montre favorable à cette perspective. ”Notre objectif est de construire pour 2026 une liste conduite par Anne Vignot autour des composantes actuelles de la majorité municipale (Les Écologistes, PS, PCF, Génération.s, À gauche citoyens !) et élargie notamment à La France insoumise et à Place Publique”, précise le communiqué.

Déjà en 2024, l’association avait exprimé son soutien à une reconduction de la maire écologiste Anne Vignot à la tête d’une liste d’union. Elle confirme aujourd’hui cette orientation, considérant que l’unité est un impératif pour conserver Besançon à gauche. ”Nous entendons tout faire pour que Besançon reste une ville de gauche”, souligne le texte.

Enfin, l’association À gauche citoyens ! appelle au dialogue et se dit prête à participer à la réunion prévue le 1er juin, à l’invitation d’Anne Vignot, avec l’ensemble des forces de gauche et écologistes locales.

Place publique ouvert, mais sans La France insoumise

Dans la foulée, Place Publique, dans un autre communiqué de ce jeudi 22 mai et en réponse à l’appel de la section locale du Parti socialiste, souhaite ”une grande alliance sociale-démocrate” pour les prochaines élections municipales.

Place Publique Besançon dit se réjouir de l’appel du 20 mai de la section locale du parti socialiste de Besançon et de l’idée d’”une alliance sociale-démocrate apaisée, élargie et constructive pour répondre aux attentes des Bisontines et Bisontins, désirant en majorité une gauche républicaine, d’écoute et de dialogue.”

Le groupe local de Place Publique se dit ”ouvert à toutes rencontres constructives avec les forces politiques locales de gauche pour bâtir ensemble un projet social-démocrate humaniste, écologique, féministe et laïque pour Besançon et son agglomération.”

Pour rappel, comme nous l’affirmait Gilles Vieille-Marchiset, co-référent régionale de Place publique dans le Doubs le 14 avril dernier, une ”ligne rouge” a été décrétée lors du congrès du parti : ”pas d’alliance avec La France insoumise”.