Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot

Publié le 28/10/2025 - 08:14
Mis à jour le 28/10/2025 - 08:18

La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

Séverine Véziès © Hélène Loget
Séverine Véziès © Hélène Loget

Le mouvement précise qu’il s’était engagé ”depuis plusieurs mois” dans des discussions avec la majorité sortante, dans le but de ”proposer aux bisontines et bisontins une liste d’union autour du programme de rupture du Nouveau Front Populaire décliné localement”.

En parallèle de ces échanges politiques, LFI indique avoir ”continué d’aller à la rencontre des bisontines et des bisontins” à travers des ”rencontres populaires” organisées depuis le printemps dernier dans les quartiers de la ville.
Le mouvement affirme avoir ”collecté des centaines de réponses” à un questionnaire citoyen et constate que ”les attentes sont grandes et que la colère des milieux populaires est importante à l’encontre des politiques menées à Besançon”.

Des critiques envers la maire sortante

La France insoumise se montre critique envers la maire sortante, Anne Vignot, qu’elle accuse de manquer de direction politique. ”Dès octobre 2024, nous avons tendu la main à la maire sortante, en rappelant la responsabilité qui était la sienne de créer les conditions de cette union”, indique le communiqué. Cependant, ”depuis plusieurs semaines, nous constatons que Mme Vignot agit sans cap, préférant la réaction plutôt que l’action”.
Selon LFI, la décision du Parti socialiste de ”faire cavalier seul” aurait également rendu ”stériles et inopérantes” les discussions en vue d’une liste commune.

Municipale 2026 - Union ou pas avec Anne Vignot, La France insoumise sera candidate à Besançon

VIDÉO • La France insoumise (LFI) a officiellement désigné ses chefs de file pour l’élection municipale de 2026 à Besançon : Séverine Véziès, membre de la coordination nationale du parti et candidate aux législatives de 2024, ainsi que Martin Mellion, militant engagé localement. Leur désignation a eu lieu fin mars 2025 lors de la dernière assemblée municipale du parti. Objectif désormais : construire une éventuelle alliance avec la majorité actuelle… ou s’en passer.

”Ne pas laisser la droite défigurer la ville”

La France insoumise met en garde contre un risque de division à gauche, estimant qu’en ”ne réunissant pas les conditions de l’union, Mme Vignot et son parti prennent le risque de laisser la droite défigurer notre ville”. Le communiqué dénonce un ”trio local d’une droite macronisée et extrémisée incarnée par Messieurs Fagaut, Croizier et Allenbach”.

Une volonté de rassembler autour d’un projet de rupture

LFI affirme représenter ”une force politique qui compte à Besançon”, portée par des citoyens qui attendent ”d’être représentés clairement lors de cette élection”. Le mouvement entend ainsi ”donner un cap clair à gauche pour Besançon en tenant compte des besoins de ses habitantes” et appelle à ”l’union des humanistes, des progressistes et des écologistes”. ”Cette union se fera dans la clarté avec toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs et le projet de rupture que nous portons”, conclut le texte, avant de lancer un appel à rejoindre le mouvement pour ”rendre la ville à celles et ceux qui la font vivre”.

En avril dernier, Séverine Véziès s'annonçait comme co-cheffe de file LFI pour l'élection municipale bisontine avec Martin Mellion. En toute logique, Séverine Véziès, déjà candidates à plusieurs élections locales, devrait annoncer prochainement sa candidature à la mairie.

anne vignot gauche la france insoumise mairie de besancon municipale 2026 séverine véziès

Publié le 28 octobre à 08h14 par Alexane

Municipales 2026

Besançon
Politique

Jean-Sébastien Leuba met la “démocratie coopérative” au cœur de sa campagne et appelle les autres candidats au débat public

MUNICIPALE 2026 • Le candidat PS à la mairie de Besançon Jean-Sébastien Leuba, a tenu vendredi 24 octobre 2025 une conférence de presse au café La Boule d’Or, dans le quartier de Palente, pour présenter les grandes orientations de sa démarche politique et les prochains rendez-vous de sa campagne municipale. Entouré de plusieurs colistiers et colistières, il a insisté sur la “démocratie coopérative”, la transparence et la proximité avec les habitants. Il lance un appel aux autres candidats aux municipales à débattre ”toutes les trois semaines” devant les citoyens.

abdel ghezali annick avanzi-oudet gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti oriane vatin parti socialiste place publique
Publié le 24 octobre à 12h26 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Laurent Croizier s’allie officiellement au candidat Ludovic Fagaut

Le député Modem du Doubs, Laurent Croizier, avait annoncé samedi dernier vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. C’est donc chose faite depuis l’annonce officielle de son alliance ce 11 octobre 2025 avec Ludovic Fagaut. Fait notable, le candidat LR ne ferme pas non plus la porte au candidat Horizons Eric Delabrousse et au socialiste Nicolas Bodin...

1
laurent croizier les républicains ludovic fagaut modem municipale 2026
Publié le 11 octobre à 10h28 par Hélène L.
Besançon
Politique

Besançon : Éric Delabrousse lance officiellement sa campagne municipale à la tête du ”bloc central”

C’est au square Saint-Amour, au centre-ville de Besançon, qu’Éric Delabrousse (Horizons) a lancé officiellement sa campagne pour les élections municipales de 2026 aux côté d’Agnès Martin (Renaissance). Désigné tête de liste du ”bloc central”, le candidat entend incarner une alternative à la majorité actuelle menée par la maire écologiste Anne Vignot. Soutenu par Renaissance, Horizons, le Parti radical et plusieurs personnalités issues de la société civile, Éric Delabrousse a présenté les grandes lignes d’un projet qu’il veut ”unitaire, pragmatique et ambitieux” pour la capitale comtoise.

agnès martin Éric Delabrousse horizons municipale 2026 parti radical renaissance
Publié le 7 octobre à 14h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 : Laurent Croizier en pourparler avec Ludovic Fagaut

Trois jours après l’annonce officielle de la candidature de Ludovic Fagaut aux élections municipales de 2026, placée sous le signe du rassemblement politique, Laurent Croizier n’a pas tardé à répondre au chef de file de l’opposition bisontine. Le député Modem du Doubs a annoncé dans un communiqué ce samedi 4 octobre 2025 vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. 

alliance élections laurent croizier ludovic fagaut municipales 2026
Publié le 4 octobre à 17h39 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Ludovic Fagaut officialise sa candidature à la mairie de Besançon pour 2026

Au parc des Glacis, avec la Citadelle en toile de fond, Ludovic Fagaut, chef de file de l’opposition municipale, a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026 ce mercredi 1er octobre, soit 348 ans, jour pour jour, après la décision de Louis XIV de faire de Besançon la capitale de la Franche-Comté, a-t-il rappelé. "Le temps est arrivé : Oui, je suis candidat à la mairie de Besançon", a-t-il déclaré en ouverture d’un discours placé sous le signe de "l’union".

besancon maintenant les républicains ludovic fagaut mairie de besancon municipale 2026
Publié le 1 octobre à 16h23 par Alexane

Politique

Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Projet de loi de finances 2025 : Jérôme Durain alerte les parlementaires sur un ”risque de tsunami destructeur” pour les collectivités

Le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, a adressé un courrier aux parlementaires de la région le 24 octobre 2025 pour attirer leur attention sur les conséquences financières du projet de loi de finances (PLF) 2025 et des orientations budgétaires envisagées pour 2026. Dans cette lettre, l’élu socialiste met en garde contre un ”risque de tsunami destructeur pour les collectivités” si les dispositions actuelles du texte ne sont pas modifiées.

assemblée nationale budget collectivité député finances publiques jerome durain region bourgogne franche-comte sébastien lecornu
Publié le 24 octobre à 17h47 par Alexane
Sens
Politique Santé

Julien Odoul demande un centre de radiothérapie à Sens

"Dans l’Yonne, les habitants sont plus susceptibles de mourir d’un cancer que la moyenne nationale", alerte Julien Odoul. Une situation directement liée "à la faiblesse de l’offre de soins dans le département". Avançant une inégalité territoriale, le député du Rassemblement National réclame un centre de radiothérapie à Sens. 

cancer julien odoul radiothérapie rassemblement national
Publié le 24 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Jean-Sébastien Leuba met la “démocratie coopérative” au cœur de sa campagne et appelle les autres candidats au débat public

MUNICIPALE 2026 • Le candidat PS à la mairie de Besançon Jean-Sébastien Leuba, a tenu vendredi 24 octobre 2025 une conférence de presse au café La Boule d’Or, dans le quartier de Palente, pour présenter les grandes orientations de sa démarche politique et les prochains rendez-vous de sa campagne municipale. Entouré de plusieurs colistiers et colistières, il a insisté sur la “démocratie coopérative”, la transparence et la proximité avec les habitants. Il lance un appel aux autres candidats aux municipales à débattre ”toutes les trois semaines” devant les citoyens.

abdel ghezali annick avanzi-oudet gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti oriane vatin parti socialiste place publique
Publié le 24 octobre à 12h26 par Alexane
DOUBS (25)
Politique

Proposition de loi sur le statut de l’élu : le sénateur Longeot s’insurge de l’obligation de prêter serment pour les maires

Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative au statut de l'élu local, le sénateur Jean-François Longeot est intervenu en séance publique mardi 21 octobre 2025 pour s'opposer à la mesure prévoyant une nouvelle obligation pour le maire de prêter serment. 

élu jean-françois longeot maire serment
Publié le 22 octobre à 17h01 par Hélène L.
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Décentralisation : les villes veulent piloter la transition écologique

Les grandes villes souhaitent piloter la transition écologique à l'échelle locale, dans le cadre du nouvel acte de décentralisation voulu par le Premier ministre Sébastien Lecornu, a-t-on appris vendredi 17 octobre 2025 à l'occasion d'un rassemblement annuel d'élus au Creusot (Saône-et-Loire).

france urbaine premier ministre sébastien lecornu transition écologique transition énergétique
Publié le 18 octobre à 10h30 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Le Sénat adopte un rapport sur l’avenir de la filière automobile française, co-conduit par Annick Jacquemet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).

annick jacquemet automobile sénat
Publié le 17 octobre à 17h00 par Alexane
Besançon
Economie Politique

Par volonté de “transparence” la maire de Besançon dévoile les frais professionnels de sa mandature

VIDÉO • Face à la demande de trois habitants qui fait écho à la polémique récente concernant les notes de frais de la maire du 8e arrondissement de Paris, la maire de Besançon a préféré répondre favorablement sur le montant des frais professionnels engagés par la maire et ses élus au cours du mandat 2020-2025. Ceux-ci ont été dévoilés en conférence de presse d’avant-conseil municipal le 15 octobre 2025.

1
anne vignot élus frais professionnels ville de besançon
Publié le 16 octobre à 18h01 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Lecornu échappe de peu à la censure et va pouvoir s’atteler au budget

Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi 16 octobre 2025 à la censure, le Parti socialiste laissant sa chance au Premier ministre en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites. Les débats budgétaires vont désormais pouvoir commencer à l'Assemblée dès la semaine prochaine.

assemblée nationale gouvernement la france insoumise motion de censure parti socialiste premier ministre rassemblement national sébastien lecornu
Publié le 16 octobre à 14h49 par Alexane
Besançon
Politique

Le cirque équestre Pagnozoo, bientôt implanté à Planoise ?

VIDÉO • Parmi les sujets abordés lors du prochain conseil municipal qui aura lieu jeudi 16 octobre 2025 à Besançon, les élus auront notamment à se prononcer sur la mise à disposition de terrains communaux à titre gratuit et l’autorisation temporaire du domaine public communal sollicité par le cirque équestre Pagnozoo dans le quartier de Planoise. 

cirque Pagnozzo conseil municipal planoise ville de besançon
Publié le 15 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

