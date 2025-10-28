Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot

La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

Le mouvement précise qu’il s’était engagé ”depuis plusieurs mois” dans des discussions avec la majorité sortante, dans le but de ”proposer aux bisontines et bisontins une liste d’union autour du programme de rupture du Nouveau Front Populaire décliné localement”.

En parallèle de ces échanges politiques, LFI indique avoir ”continué d’aller à la rencontre des bisontines et des bisontins” à travers des ”rencontres populaires” organisées depuis le printemps dernier dans les quartiers de la ville.

Le mouvement affirme avoir ”collecté des centaines de réponses” à un questionnaire citoyen et constate que ”les attentes sont grandes et que la colère des milieux populaires est importante à l’encontre des politiques menées à Besançon”.

Des critiques envers la maire sortante

La France insoumise se montre critique envers la maire sortante, Anne Vignot, qu’elle accuse de manquer de direction politique. ”Dès octobre 2024, nous avons tendu la main à la maire sortante, en rappelant la responsabilité qui était la sienne de créer les conditions de cette union”, indique le communiqué. Cependant, ”depuis plusieurs semaines, nous constatons que Mme Vignot agit sans cap, préférant la réaction plutôt que l’action”.

Selon LFI, la décision du Parti socialiste de ”faire cavalier seul” aurait également rendu ”stériles et inopérantes” les discussions en vue d’une liste commune.

Municipale 2026 - Union ou pas avec Anne Vignot, La France insoumise sera candidate à Besançon VIDÉO • La France insoumise (LFI) a officiellement désigné ses chefs de file pour l’élection municipale de 2026 à Besançon : Séverine Véziès, membre de la coordination nationale du parti et candidate aux législatives de 2024, ainsi que Martin Mellion, militant engagé localement. Leur désignation a eu lieu fin mars 2025 lors de la dernière assemblée municipale du parti. Objectif désormais : construire une éventuelle alliance avec la majorité actuelle… ou s’en passer.

”Ne pas laisser la droite défigurer la ville”

La France insoumise met en garde contre un risque de division à gauche, estimant qu’en ”ne réunissant pas les conditions de l’union, Mme Vignot et son parti prennent le risque de laisser la droite défigurer notre ville”. Le communiqué dénonce un ”trio local d’une droite macronisée et extrémisée incarnée par Messieurs Fagaut, Croizier et Allenbach”.

Une volonté de rassembler autour d’un projet de rupture

LFI affirme représenter ”une force politique qui compte à Besançon”, portée par des citoyens qui attendent ”d’être représentés clairement lors de cette élection”. Le mouvement entend ainsi ”donner un cap clair à gauche pour Besançon en tenant compte des besoins de ses habitantes” et appelle à ”l’union des humanistes, des progressistes et des écologistes”. ”Cette union se fera dans la clarté avec toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs et le projet de rupture que nous portons”, conclut le texte, avant de lancer un appel à rejoindre le mouvement pour ”rendre la ville à celles et ceux qui la font vivre”.

En avril dernier, Séverine Véziès s'annonçait comme co-cheffe de file LFI pour l'élection municipale bisontine avec Martin Mellion. En toute logique, Séverine Véziès, déjà candidates à plusieurs élections locales, devrait annoncer prochainement sa candidature à la mairie.