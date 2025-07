Municipales 2026 à Besançon : l’appel à l’union de l’association “À gauche citoyens !”

Dans la perspective des élections municipales de mars 2026, l’association bisontine "À gauche citoyens !", membre de la majorité municipale actuelle, lance un appel solennel à l’unité des forces de gauche et écologistes. Dans un communiqué intitulé "Ressaisissez-vous !", elle invite à dépasser les divisions afin de faire front commun contre la droite et l’extrême droite.

"L’association À gauche citoyens ! […] appelle toutes les forces de gauche et écologistes à se ressaisir et à trouver collectivement et rapidement la voie de l’union et du rassemblement", peut-on lire dans le communiqué. L’association met en avant le bilan jugé positif de la municipalité actuelle, ainsi que l’élan suscité par le Nouveau front populaire, pour justifier la nécessité de poursuivre l’action à gauche. Elle insiste sur l’importance d’unir toutes les composantes, "sans exclusive, de Place Publique à la France Insoumise".

Anne Vignot désignée comme figure de consensus

Anne Vignot, est désignée par l’association comme la personnalité capable de porter une liste d’union. "Au sein de ce rassemblement élargi, la Maire sortante représente le point d’équilibre le mieux à même de conduire cette liste d’union", affirme le communiqué.

Pour appuyer son appel, l’association évoque un appel citoyen signé par plus de 1 200 habitant(e)s en faveur de l’union autour d’Anne Vignot. Selon elle, "cette aspiration profonde est partagée par d’innombrables Bisontines et Bisontins".

L’union comme "seule" voie vers la victoire

Consciente des enjeux, l’association conclut que le rassemblement dès le premier tour est la seule option pour garantir la poursuite d’une gouvernance de gauche à Besançon.

"Seul le rassemblement dès le premier tour nous permettra de gagner et de maintenir Besançon à gauche pour le plus grand bien de ses habitant-e-s", conclut-elle.