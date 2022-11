My Little Italy ouvre un 4e restaurant à Besançon, rue des Granges

Après la rue de Vesoul en 2016, l'avenue Montrapon en 2018 et la rue de Belfort en 2021, c'est la rue des Granges qui a été choisie par Alexandre Curel, gérant des pizzerias "My Little Italy" à Besançon, afin d'installer son tout nouveau restaurant, ouvert depuis le 10 octobre 2022.

Alexandre Curel est un passionné de pizzas. "Si vous êtes venu il y a 6 ans, vous retrouverez exactement la même 4 fromages qu'à l'époque !" s'exclame-t-il, depuis son tout nouvel établissement du 33 rue des Granges, en plein centre-ville de Besançon.

"Je ne vends que ce que je fabrique ! Mes produits viennent d'Italie, de France et de la région. J'ai à cœur de faire travailler les gens autour de moi" explique le gérant. En cette fin d'année, My Little Italy propose par exemple une pizza au Mont d'Or, qui sera bientôt remplacée par une pizza à la raclette.

Chez Alexandre Curel, c'est la cuisine italienne au sens large ! Au menu, on retrouve des pizzas, évidemment, mais aussi des pâtes et des salades. L'enseigne se veut accessible : "Nous avons forcément dû augmenter nos prix à cause de l'inflation. La farine, par exemple, a connu une hausse de 100 %. Mais chez moi, le client est roi. C'est le même tarif pour toutes les pizzas : 10.90 €."

Une pizzeria qui fait aussi office de brasserie

Installé dans les anciens locaux de la brasserie Le Royal, My Little Italy a gardé le concept de son prédécesseur. "Nous sommes ouverts de 9 à 22 heures. Nous servons à manger de 11 h 30 à 14 heures et de 18 h 30 à 22 heures. Le reste du temps nous proposons de quoi boire, comme du café et des bières, dont certaines sont italiennes."

"À cause du Covid-19, nous avions dû renoncer à accueillir des clients en salle dans nos autres restaurants, trop étroits pour à la fois respecter les nouvelles règles sanitaires et recevoir suffisamment de monde. On s'est donc redirigés vers la vente à emporter. Mais mon métier, c'est aussi de servir des gens. C'était important d'avoir un lieu comme celui-ci où les accueillir convenablement." – Alexandre Curel

Depuis l'ouverture de son établissement rue des Granges, Alexandre Curel dit avoir eu de bons retours : "Les gens découvrent, certaines personnes reviennent déjà régulièrement. Le service du midi fonctionne bien. Tout le monde est content."

