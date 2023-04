Nausicaa : un chèque de 20.000 euros remis pour la recherche d'un nouveau traitement à Besançon

Lundi 24 avril à 10h45 au sein de l’établissement du sang à Besançon, André Jannet, président de l’association Nausicaa combat sa leucémie, a remis un chèque de 20.000 euros aux chercheurs Christophe Ferrand et Marina Deschamps, porteurs d’un nouveau traitement sur le cancer du sang.

Pour rappel, l'association a été créée en 2002 par les parents d’une petite fille nommée Nausicaa, décédée en 2003 suite à une leucémie. Depuis ses débuts, la structure soutient l’avancée des recherches pour combattre la leucémie, dont la start-up “CanCell Therapeutics”, fondée par Christophe Ferrand et Marina Deschamps.

Des essais sur l'homme prévus fin 2023

Au total, l’association a versé près de 250.000 euros à l’ensemble des chercheurs, engagés dans la recherche d'un nouveau médicament, le “CART Cells IL-IRAP”. “Si tout se passe comme prévu, nous pourrons réaliser des essais sur l’homme à Besançon fin 2023, ce sera possible aussi à Grenoble. L’essai portera sur des personnes volontaires et sélectionnées par un groupe d’hématologues et de cliniciens, ce sera très cadré”, précisaient les deux chercheurs.