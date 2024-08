No Logo festival : il reste des places !

Le No Logo festival revient du 9 au 11 août 2024 aux Forges de Fraisans, dans le Jura. Programmation, billetterie, infos pratiques... voici tout ce que vous devez savoir sur cette 11 édition de cet évènement incontournable 100% libre et indépendant.

Pour ce nouveau rendez-vous, les cartes blanches sont à l’honneur comme autant de concerts uniques où les artistes et leurs invités laissent libre-court à leur créativité et à leurs envies pour proposer des shows exclusifs.

Sur la Grande Scène, on retrouvera Jahneration, Flavia Coelho, Marcus Gad et Skarra Mucci mais aussi sur la Dub Factory avec deux labels d’influence dans le monde du dub : Dubquake Records (Charlie P, O.B.F., Iration Steppas) et Moonshine Records (Numa Crew, Dubbing Sun & Kol.EE, Radikal Guru feat. Baptiste).

Avec des artistes comme Dezarie dont la présence sur scène se fait rare en Europe, des pionniers du reggae comme Johnny Clarke et Eek-a-Mouse, des groupes légendaires comme The Wailers et IAM, des showmen comme Anthony B, Kabaka Pyramid et Joey Starr, l’énergie électro hip-hop des français de Chinese Man, sans oublier les shows tonitruants de La P’tite Fumée et des franc-comtois de Tetra Hydro K, la Grande Scène du No Logo réserve des concerts exceptionnels ! Du roots, du reggae revival, du reggae français mais aussi du hip-hop, de l’afrobeat et de la world au programme de cette scène qui nous promet, cette année encore, trois jours extraordinaires.

De son côté, la Dub Factory enchaînera elle aussi les concerts incroyables ! Pionniers de la scène dub française avec Mahom, de la scène dub britannique avec Sinai DJ Set mais aussi moments d’exception avec le duo Dub Caravan feat. Ustavi... de quoi ravir les aficionados pendant 3 jours.

Place aux femmes et à l’émergence sous le Ch’Apéro avec des artistes comme Nagaï, Sya et Sika Rlion qui viendront faire vivre la troisième scène et le camping du festival en journée. Autant de moments hors du temps auxquels succèderont les désormais célèbres afters festifs où se produiront des acteurs de la scène dub locale mais aussi des artistes comme DJ Vadim et Flox.

Connaître le programme et les horaires jour par jour : nologofestival.fr/programmation

La Franche-Comté à l’honneur

Dès le jeudi soir au camping, avec une soirée intitulée "Franche-Comté Sound Syndicate", les collectifs Rootikal Vibes Hifi et Universal Love Warrias seront présents avec leurs invités pour mettre à l’honneur la richesse musicale Franche-Comté.

Du côté de la billetterie…

Les pass 3 jours avec ou sans camping sont épuisés. Des billets ”journée” sont encore disponibles au tarif de 42€, à l’exception de la journée du dimanche 11 août qui affiche complet.

Pour plus de confort, le No Logo propose à ses festivaliers de réserver un tippi dans son village Bed & Smile, ainsi que des casiers sécurisés.

Enfin, pour se rendre au festival, il est possible de réserver le pack excursion en vélo jusqu’à Fraisans, réserver sa place en covoiturage ou en bus navette en provenance des régions Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.

Toutes les infos sur nologofestival.fr/billetterie

Infos pratiques

No Logo festival

Du vendredi 9 au dimanche 11 août 2024

Vendredi 9 août : ouverture du site à 15h30 – fermeture à 3h45

Samedi 10 août: ouverture du site à 15h30 – fermeture à 3h00

Dimanche 11 août : ouverture du site à 15h30 – fermeture à 3h00

Attention : pour les détenteurs d’un pass journée, toute sortie de l’enceinte du festival est définitive. Pour les détenteurs d’un pass 3 jours, sorties autorisées avant 20h, passé cet horaire, toute sortie est définitive. Les sorties des pass 3 jours sont régulées avec des bracelets à lecture électronique.