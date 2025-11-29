Noël 2025 à Besançon… C’est parti !

Depuis le vendredi 28 novembre à 18h00, Besançon a revêtu son traditionnel manteau de lumières pour célébrer les fêtes de fin d’année. De la place du 8 Septembre aux places de la Révolution et Pasteur, jusqu’à la promenade Granvelle avec son marché, illuminations et chalets gourmands installent peu à peu les Bisontines et les Bisontins dans la magie de Noël.

Comme chaque année, la maire de Besançon, Anne Vignot, s’est entourée d’enfants pour actionner le bouton qui lance officiellement les illuminations de la ville ainsi que celles du sapin installé place du 8 Septembre. De nombreux Bisontines et Bisontins ont assisté à ce moment toujours chargé de magie.

La promenade Granvelle accueillait ensuite les visiteurs venus découvrir le nouveau marché de Noël, confié pour la première fois à l’entreprise dijonnaise Ema Events. Le public était déjà bien présent pour cette inauguration. Autour de stands proposant notamment vins chaud, champagne, huîtres, tartines ou encore sandwichs, les visiteurs ont pu explorer un marché revisité, dont la décoration s'est démarquée des éditions précédentes. Le kiosque, orné d’un grand sapin entouré de cadeaux, bénéficiait d’un soin particulier : une mise en scène élégante, devenue dès l’ouverture un véritable photobooth.

Dans la promenade, une lumière rouge diffuse apporte chaleur et ambiance festive, tandis que des couronnes décorent les poteaux et que les chalets lumineux accueillaient des commerçants chaleureux.

Certaines imprécisions subsistaient toutefois : aucune place assise pour se poser, des tables hautes en bois trop instables au moindre appui, et une grande tente noire dénué de la moindre décoration au milieu d’une allée qui tranche visuellement avec le reste, malgré le fait qu’elle soit le seul abri en cas de pluie. Un manque de finitions regrettable, surtout en période de fêtes où les détails comptent tant.

Malgré ces bémols, l’atmosphère de cette première soirée était au rendez-vous et ce nouveau marché de Noël s’est révélé charmant et agréable.

Infos pratiques

Le marché de Noël est ouvert jusqu'au 24 décembre 2025 aux horaires suivants :

Lundi : 14h à 21h

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 11h à 21h

Vendredi et samedi : 11h à 22h

Le 24 décembre : 11h à 17h

Le programme : www.besancon-tourisme.com/fr/marche-de-noel-de-besancon