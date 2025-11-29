Noël 2025 à Besançon… C’est parti !

Comme chaque année, la maire de Besançon, Anne Vignot, s’est entourée d’enfants pour actionner le bouton qui lance officiellement les illuminations de la ville ainsi que celles du sapin installé place du 8 Septembre. De nombreux Bisontines et Bisontins ont assisté à ce moment toujours chargé de magie.
La promenade Granvelle accueillait ensuite les visiteurs venus découvrir le nouveau marché de Noël, confié pour la première fois à l’entreprise dijonnaise Ema Events. Le public était déjà bien présent pour cette inauguration. Autour de stands proposant notamment vins chaud, champagne, huîtres, tartines ou encore sandwichs, les visiteurs ont pu explorer un marché revisité, dont la décoration s'est démarquée des éditions précédentes. Le kiosque, orné d’un grand sapin entouré de cadeaux, bénéficiait d’un soin particulier : une mise en scène élégante, devenue dès l’ouverture un véritable photobooth.
Dans la promenade, une lumière rouge diffuse apporte chaleur et ambiance festive, tandis que des couronnes décorent les poteaux et que les chalets lumineux accueillaient des commerçants chaleureux.
Certaines imprécisions subsistaient toutefois : aucune place assise pour se poser, des tables hautes en bois trop instables au moindre appui, et une grande tente noire dénué de la moindre décoration au milieu d’une allée qui tranche visuellement avec le reste, malgré le fait qu’elle soit le seul abri en cas de pluie. Un manque de finitions regrettable, surtout en période de fêtes où les détails comptent tant.
Malgré ces bémols, l’atmosphère de cette première soirée était au rendez-vous et ce nouveau marché de Noël s’est révélé charmant et agréable.
Infos pratiques
Le marché de Noël est ouvert jusqu'au 24 décembre 2025 aux horaires suivants :
- Lundi : 14h à 21h
- Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 11h à 21h
- Vendredi et samedi : 11h à 22h
- Le 24 décembre : 11h à 17h
Le programme : www.besancon-tourisme.com/fr/marche-de-noel-de-besancon