Numérique en santé : Dijon accueille les journées régionales les 13 et 14 novembre

Les journées régionales du numérique en santé se tiendront les 13 et 14 novembre 2025 au palais des congrès de Dijon. Organisé conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le GRADeS Bourgogne-Franche-Comté, l’événement vise à mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un numérique au service des pratiques, des organisations et des usagers.

Ces deux journées marquent, selon les organisateurs, "une nouvelle étape dans la dynamique régionale du numérique en santé". Chaque jour, près de 250 participants sont attendus : professionnels de santé, représentants d’institutions, associations d’usagers, industriels du secteur et acteurs du numérique. L’objectif est de "favoriser les échanges et la transversalité entre établissements de santé, professionnels libéraux, institutions, associations d’usagers ou industriels du secteur".

Cinq thématiques au cœur des enjeux de demain

Le programme s’articulera autour de tables rondes, de retours d’expériences de terrain et de démonstrations concrètes d’usages numériques, avec la participation d’intervenants locaux et nationaux.

Cinq thématiques structureront les échanges :

L’intelligence artificielle, présentée comme "un levier pour réduire les inégalités territoriales" ;

Ségur / Mon Espace Santé, pour "faciliter l’échange d’informations patients-professionnels, pour un suivi adapté et pertinent" ;

La cybersécurité, "un enjeu particulièrement d’actualité en Bourgogne-Franche-Comté" ;

Les eParcours (ETICSS), avec un focus sur "la responsabilité populationnelle", dans "une logique de santé intégrée" ;

Enfin, la télésanté, considérée comme "un outil de lutte contre les déserts médicaux".

Infos +

Les organisateurs invitent l’ensemble des acteurs régionaux à participer à la construction du numérique en santé en Bourgogne-Franche-Comté. L’inscription, obligatoire, se fait en ligne sur le site du GRADeS :

https://enquetes.esante-bfc.fr/index.php/539818?lang=fr