Objectif les trois points ou rien pour l'ESBF ce soir à Plan-de-Cuques

Le GBDH et le BesAC ouvrent les festivités de ce week-end sportif des 8 et 9 mars 2024 avec un déplacement à Angers pour les handballeurs et un autre à Lorient pour le BesAC qui débute la deuxième phase avec son nouvel entraîneur aux manettes. Samedi l'ESBF tentera de dompter la bête noire nantaise tandis que le FCSM espère faire la fête à l'occasion du match des Socios. Le Racing Besançon ira lui défier Bourg-Péronnas.