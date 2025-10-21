Mardi 21 Octobre 2025
Alerte Témoin
Miserey-Salines
Economie Loisirs

On a testé le karting en réalité augmenté Aux Ateliers de Miserey-Salines

Publié le 21/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 21/10/2025 - 11:19

VIDÉO • Situés à Miserey-Salines, les Ateliers ont ouvert depuis le 17 octobre 2025, une partie de leur nouvelle extension qui accueille l’activité Battle Kart. Une sorte de Mario Kart géant qui combine les sensations du karting et l’aspect ludique du jeu vidéo. Nous avons pu tester l’activité le 16 octobre dernier et sans surprise… on a déjà très hâte d’y retourner ! 

C’est au sein de la nouvelle extension pour laquelle l’entreprise a consacré un budget total de 2,5M€, que l’activité Battle Kart est désormais accessible au public. Accolée au bâtiment principal, une partie de l’extension de 3000 m2 au total, est désormais accessible au public.

Mais pour l’heure, les deux gérants et amis Christoph Boillot et Anthony Serra se réjouissent de l’ouverture de cette nouvelle activité aux dimensions XXL. Dans cet entrepôt géant, les utilisateurs sont plongés dans une ambiance nocturne mais colorée et embarquent dans l’un des karts électriques pour une partie de 2 à 10 joueurs de 15 minutes (embarquement et débarquement compris).

Réunion du karting et du gaming, l’activité s’apparente à un "vrai" Mario Kart géant à bord de karts électriques boostés à la réalité augmentée. Comme dans le jeu vidéo, en plus du circuit, les concurrents peuvent collecter des bonus pour s’avantager ou désavantager les autres participants. Testée par notre équipe, l’activité a suscité un fort engouement auprès de nos deux stagiaires Alicia et Darius et de notre journaliste Élodie. 

Activité testée et approuvée par nos stagiaires Darius et Alicia. © Élodie R.

Les 50 projecteurs installés au plafond dessinent à la fois les contours de la piste et projettent également au sol bonus et éléments interactifs que les joueurs peuvent collecter au cours de la partie. Avec la musique en plus du décor incroyable, l'immersion est totale et on se prend rapidement au jeu. Les karts sont très faciles à manier et les bonus ou malus apportent une vraie plus-value à l'activité initiale du karting. Cette version interactive devrait donc plaire aussi bien aux amateurs de vitesse qu’aux fins stratèges. 

Pas d'âge minimum et un système anti-collision

Battle Kart n’exige pas d’âge minimum mais les participants doivent mesurer au moins 1m45. Ici pas de caque, ni de ceintures, mais cela ne veut pas dire pas de sécurité pour autant puisque les bolides sont équipés d’un système anti-collision. 

© Élodie R.

Plusieurs modes de jeu sont disponibles, les utilisateurs pourront choisir parmi six mini-jeux proposés.

6 mini-jeux

  • Battle race : Une course où pour dépasser ses adversaires le pilotage s’accompagne de missiles, flaques d’huile ou encore de booster pour accéder à la victoire. 
  • Battle virus : Un mode 100% coopératif où les participants devront coordonner leurs attaques pour venir à bout d’un virus mutant qui s'adapte et se renforce à chacune des attaques. 
  • Battle foot : Deux buts, un ballon et deux équipes composées de plusieurs bolides. L’équipe victorieuse sera celle qui aura inscrit le plus de buts dans le temps imparti. 
  • Battle pool : Deux équipes s’affrontent sur une table de billard gigantesque pour tenter de faire rentrer le plus de billes possible dans les six poches que compte la table. 
  • Battle snake : Objectif : manger des fruits pour être le serpent le plus long lorsque retentira le gong final. Mais attention à ne pas toucher les bords de la piste ou pire… les autres serpents. 
  • Battle color : Dans ce mode, il faudra avant la fin de la musique, remplir le plus possible de cases lumineuses aux couleurs de son équipe pour remporter la partie. Attention, les premiers peuvent très vite devenir derniers.

Le projet d’un Battle Kart aux Ateliers ne remonte pas à hier. Pour Anthony Serra, également gérant et chef de cuisine au Château de la Dame Blanche à Geneuille, l’idée d’une telle activité a fait son chemin depuis "environ trois ans", soit un an seulement après l’ouverture du complexe. Anthony Serra et Christoph Boillot portaient déjà en eux la volonté "d’apporter à nos clients situés à 100 km près, quelque chose qui n’est pas possible ailleurs qu’ici". Ils se sont pour cela, appuyés sur une équipe solide et compétente "Nathan, Romain, Raphaël, Valentin et Hakim sont les gens qui ont le plus oeuvré pour ce projet" nous confie Anthony Serra. 

L'équipe Battle Kart des Ateliers. ©

En s’appuyant sur le triptyque "travailler, manger et jouer", les deux gérants ont tenté de coupler ces trois activités dans un seul et même lieu, les Ateliers. Ayant une "grosse clientèle en B2B (NDLR : business to business)", Anthony Serra et Christoph Boillot ont inclus deux nouvelles salles de séminaires dans la nouvelle extension afin de répondre à la demande croissante des entreprises pour les événements professionnels, soirées afterworks, team building et autres. Elles s’ajouteront aux deux prochaines activités Game Side et Quizz room qui viendront compléter l’extension. 

Prochainement aux Ateliers

Quizz room 

En immersion sur un plateau télé, les joueurs répondent à des questions en fonction d’un thème sélectionné afin de collecter des points et même des bonus. Plusieurs thèmes sont disponibles : culture G, sport, musique etc. 

Game side : action game 

60 min pour relever plusieurs challenges dans l’un des quatre univers disponibles aux décours "époustouflants". Quatre univers : Magic school, Aztec quest, Pirate bay, Stars zone. 

© Élodie R.

Battle Kart

  • Aux Ateliers, 4 Chem. des Trois Croix, 25480 Miserey-Salines
  • Taille minimum d'1m45
  • Tarifs : Semaine (du lundi au vendredi avant 19h) : de 14 à 18€ par session et par personne / Week-end : de 14 à 21€ per session et par personne. Les tarifs précis sont indiqués sur le site internet des Ateliers.
  • Réservations en ligne.

Publié le 21 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
